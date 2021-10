Ölskolan med veckans superkombo: Musslor och blonde

Skippa vinet och koka dina musslor i öl i stället. Välj gärna ett smakrikt, maltdrivet öl, med en balanserad och inte alltför hög beska – till exempel en blonde. Blonde är ett samlingsnamn för ljus, belgisk ale som inte passar in under någon annan belgisk ölstil. Stilen har en stor variation men den gemensamma nämnaren är att jästen får ta plats i både smak och doft, man använder sig av fruktiga jäststammar som får jäsa på höga temperaturer, ofta upp över 6 procent alkohol. Ibland smaksätts ölen med exempelvis koriander, pomerans eller ingefära. Öl i samma stil och under samma samlingsnamn bryggs i dag över hela världen.

Att dricka belgisk ljus ale till musslor är en klassiker, inte minst i Belgien. För en superkombo kan du på ett enkelt sätt anpassa både smaksättningen och tillagningen. Använd gärna samma öl i glaset som i koket, välj själv om du ersätter delar av vinet med öl eller allt. Beroende på vilket öl du väljer kan du smaksätta buljongen med samma kryddor. Ett tips är att tillsätta små äppeltärningar och lite grädde som båda fungerar som smakbryggor där äpplet lyfter fruktigheten och grädden minskar beskan.

Musslor är just nu i sin absoluta säsong och det finns många goda anledningar till musselfrossa. Förutom deras miljönytta där de binder kväve och på så vis minskar övergödningen är de proteinrika, magra och innehåller nyttiga omega 3-fettsyror.

Grafik: DN

Den blonda nunnan från Vreta Kloster Bryggeri, Blond från Eskilstuna Ölkultur och Deep blonde ale från Oppigårds Bryggeri.

Tips! Tre sorters blonde till musslor Den blonda nunnan från Vreta Kloster Bryggeri Linköping • 34:10 kr • 33 cl • 6,8% • LS 34453 Vreta Kloster har en stark förkärlek för belgiska ölstilar, denna blonde har en kryddig, rund maltkropp, pigga citrustoner och torkad frukt. Blond från Eskilstuna Ölkultur Eskilstuna • 20:90 kr • 33 cl • 5,5% • LS 33633 Balanserat och lättsamt med låg beska, en mjuk fruktighet och en rund karamellig sötma som avslutar. Deep blonde ale från Oppigårds Bryggeri Hedemora • 19:70 kr • Eko ● 33 cl • 7% • LS 81325 Mjuk, krämig maltkropp vars torkade fruktighet försiktigt kompletterats med apelsinskal som ger en pigg parfym. Visa mer

