Ölskolan med veckans superkombo: Suröl och chilihetta

Tips! Tre sorters suröl till chilihet mat

Tistron från Brekeriet

Landskrona • 29:90 kr • 33 cl • 4,8% • SB 1024

Ett syrligt svartvinbärsöl som också kryddats med koriander och diskret humle. Prova till nudelwok, ceviche eller thaisallad.

Mango passion från Smaland Brewing Co

Jönköping • 34:90 kr • 33 cl • 4,5% • LS 36589

Mango och passionsfrukt är en välbeprövad fruktölskombo som precis som mangosalsan gärna gör den grillade kycklingen sällskap.

Once upon a time in Berlin från Svartberget Bryggeri

Åre • 94:80 kr • 75 cl • 3,7% • LS 36553

Detta är ett utmärkt exempel på en välgjord, traditionell berliner weisse – utan smaksättning, där den eleganta syran möter lättheten i malkroppen.