Ingredienser julkalkon med bacon, äpple och salvia 8–10 portioner 5 timmar cirka 4 kg kalkon 1 apelsin 1 citron 2 msk finhackad salvia salt 140 g (1 paket) bacon Fyllning: 2 dl finhackad schalottenlök 200 g fintärnad svamp 300 g fintärnad rotselleri eller jordärtskocka eventuellt inkråmet från kalkonen, i tärningar 1 msk smör + 1 msk olivolja ½ dl brödsmulor eller panko 1 krm stött muskotblomma 1 msk japansk soja 1–2 krm salt 1 krm nymald svartpeppar 1 ägg Visa mer

1. Ta ut den tinade kalkonen ur kylen minst en timme innan den ska tillagas. Ta ut inkråmet och skölj kalkonen både inuti och utanpå. Klappa den torr med hushållspapper eller kökshandduk. Lägg fågeln på en smord långpanna. Salta och gnugga in salt både på in- och utsidan.

2. Förbered lök, svamp, rotselleri och eventuellt inkråmet och stek denna blandning mjuk i en stor stekpanna i smör och olivolja. Stek på medelgod värme i cirka 5 minuter under omrörning.

3. Tillsätt ströbröd, muskotblomma, soja, salt och peppar och fräs i ytterligare någon minut. Ta av från värmen och rör ner ägget. Låt svalna lite.

4. Sätt ugnen på 175 grader. Stoppa in fyllningen under skinnet på kalkonen, vid bröstet och vid låren. Dela apelsinen och citronen. Pressa saften ur dessa båda och gnid in innanmätet (magen) med den och salvian. Lägg också in de urkramade frukterna i magen.

5. Fördela baconskivorna ovanpå fågelns bröst. De ger smak och skyddar bröstköttet från uttorkning. Sätt in i ugnen på lägre falsen. Använd gärna en hushållstermometer. Låt steka tills fågeln når cirka 68 graders innertemperatur. Stektiden är 35–40 minuter per kilo, så en 4-kilos fågel tar omkring 2 ½ timme.

6. Låt kalkonen vila i ungefär 30 minuter under folie och en kökshandduk innan du börjar skära i den.

7. Använd gärna stekfettet till såskoket (se recept här nedan) att servera till kalkonen.

8. Servera kalkonen med skyn eller sås, rostad skalpotatis (se recept nedan) och kokt grönkål eller brysselkål. Garnera gärna med extra citrusfrukter.

Ingredienser rostad skalpotatis Roast potatoes görs i vanliga fall av skalad potatis som får en lite ruggad och knaprig yta. Det här är min variant med delikatesspotatis. Jag skrapar den lite och bakar med mycket skal kvar. 8–10 portioner 40 minuter 2 kg små delikatesspotatisar 2 liter vatten 2 tsk salt ½ dl baconfett, fett från steken eller smör 2 tsk senapspulver svartpeppar ur kvarn salt Visa mer

1. Sätt ugnen på 225 grader (205 varmluft). Skrapa potatisarna. Koka upp vatten och salt i en kastrull och lägg i potatisarna. Låt koka under lock i 3–4 minuter. Häll av vattnet.

2. Greppa kastrullen med ena handen, håll fast locket med andra handen och skaka lite grann.

3. Lägg potatisarna i en långpanna. Klicka över fettet och strö över senapspulvret. Baka i cirka 20–25 minuter när kalkonen vilar (se kalkonreceptet ovan). Salta och peppra när potatisarna är klara.

Ingredienser sellerisås En grönskimrande sås som bäddar in kalkonen i mjuka smaker. 8–10 portioner 20 minuter 4 stänger blekselleri 1 dl finhackad gul lök 50 g smör eller fett från kalkonen 3 msk vetemjöl 2 tsk senapspulver 1 liter hönsbuljong 2 dl vispgrädde 1 lagerblad salt nymald svartpeppar Visa mer

1. Skär sellerin i tunna skivor och smörfräs med löken på medelgod värme under omrörning.

2. När lök och selleri börjat mjukna, pudra över mjöl och senapspulver. Låt fräsa någon minut.

3. Häll på hönsbuljong och grädde. Lägg i lagerbladet och låt sjuda utan lock i tio minuter eller lite mer tills sellerin är mjuk och såsen krämig, men inte alltför tjock.

4. Smaka av med salt och peppar.