Ingredienser smördegsplattor med rabarber Till cirka 20 smördegsplattor Smördeg: 150 g vatten 300 g vetemjöl 25 g äggula (ca 1 st) 7 g finkornigt oraffinerat havssalt ½ tsk färskpressad citronjuice 300 g kylskåpskallt osaltat smör Inkokt rabarber: 200 g vatten 360 g strö- eller rårörsocker 40 rabarberbitar, ca 7 cm långa ev lite hackad färsk mynta eller rivet citronskal som smaksättning Fyllning: 100 g rumstempererat smör 200 g mandelmassa

1. Dag 1. Lägg alla ingredienser till degen, utom smöret, i en bunke. Arbeta ihop för hand till en deg. Tärna smöret. Tryck in det i degen så att det fördelas jämnt, men utan att knåda degen. Täck med plastfolie. Låt vila i kylen i cirka 40 minuter.

2. Kavla ut degen till en cirka 7 mm tjock rektangel. Gör ett treslag: Dela in degen visuellt i tre delar. Vik in en tredjedel från kortsidan mot mitten och vik sedan in den andra fliken så att du får en platta med tre lager. Vänd ett kvarts varv och kavla ut igen till en 7 mm tjock rektangel. Gör nu ett fyrslag: Dela in degen visuellt i fyra delar. Vik över en fjärdedel av degen från kortsidan mot mitten. Vik över fliken på den andra sidan och vik sedan degen dubbel så att du får en platta med fyra lager. Täck med plastfolie. Låt vila i kylen i 1 timme.

3. Ta ut degen och upprepa kavlingsmomenten i punkt 2. Avsluta med att kavla ut degen till en 4 mm tjock rektangel. Täck med plastfolie och låt vila i kylen över natten.

4. Dag 2. Koka upp vatten och socker till rabarbern. Sänk värmen och lägg i rabarbern och eventuell smaksättning. Låt sjuda tills rabarbern är mjäll, i cirka 15 minuter. Ta kastrullen från värmen och låt svalna i lagen.

5. Värm ugnen till 200 grader med varmluftsfunktion.

6. Vispa smör och mandelmassa med elvisp tills det har en jämn konsistens.

7. Skär degen i cirka 20 plattor. Spritsa lite fyllning på varje platta och lägg två bitar rabarber ovanpå varje. Grädda mitt i ugnen i 15–20 minuter.

8. Pudra eventuellt över florsocker vid servering.