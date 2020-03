Sex enkla steg mot ett mer klimatsmart kylskåp

En stor del av hushållens klimatpåverkan kommer från maten, och både vad vi äter och hur maten har transporterats och producerats spelar roll. Men att försöka vikta ekologiskt mot närproducerat, miljö mot hälsa och samtidigt handla en snabb middag som hela familjen gillar, kan bli övermäktigt.

Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Center, bryter ner frågan till tre olika delar.

– Den första delen handlar om vilka typer av livsmedel man köper och konsumerar. Vissa livsmedel, som till exempel rött kött från idisslare, mejerivaror och kyckling, har mycket högre klimatpåverkan än vegetabiliska källor som bönor och linser. Därför bör man byta vissa högt belastande varor mot lägre belastande varor, genom att till exempel äta mer baljväxter och mer grönsaker. Samtidigt är det också viktigt att få en näringsmässigt bra kost, så vissa livsmedel med högre generell miljöbelastning, som nötter, kan vara bra få i sig.

Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Center.

Den andra delen handlar om hur livsmedlet är producerat.

– Inom varje grupp finns det ett stort spann, där vissa produkter har producerats bättre än andra. Ofta är svenskt kött är bättre än importerat, och har dessutom bättre djurvälfärd och lägre antibiotikaanvändning. Naturbeteskött är bra för det ger andra positiva miljövärden, men det har fortfarande en hög klimatbelastning om man jämför med till exempel bönor. Så att konsumera mindre men bättre kött är en bra princip. Jag väljer främst ekologiska livsmedel, i alla fall om det inte kommer långt bortifrån, för att det gynnar biologisk mångfald. Då tas dock mer mark i anspråk jämfört med konventionell odling vilket kan vara dåligt för klimatet.

Den tredje och sista delen av frågan handlar om transporter.

– Jag tycker att man ska undvika sådant som flugits in, som färska hallon när det inte är säsong i Sverige, och sådant som odlats i uppvärmda växthus. Generellt sker dock en väldigt liten del av transporterna med flyg, och det är svårt för konsumenten att veta vad som flugits in. Om man inte har möjlighet att sätta sig in i detta i detalj kan man tänka att man ska försöka äta i säsong, alternativt välj grova grönsaker som mer troligt odlats på friland och löper mindre risk att skadas under längre, det vill säga klimatsmartare, transporter, eller välja fryst när det inte är i säsong.

Här är maten som flygfraktas Den mesta maten fraktas på båt, lastbil eller tåg vilket står för en relativt liten del av matens klimatpåverkan. Men här är sex varor som kommer med flyg till Sverige. 1. Sparris. På våren finns det gott om färsk sparris från Europa – och även Sverige. Men resten av året fraktas den med flyg. 2. Färska sockerärtor och bönor. Färska haricots verts, sockerärtor och sugar snaps flygs ofta in från Afrika. Leta i stället efter frysta och frossa i svenska bönor när det är säsong. 3. Färska bär. På sommarhalvåret finns massor av färska bär från Sverige och Europa. Resten av året flygs de ofta in och då är det bättre att välja frysta eller torkade bär. Tänk på att bärodlingar ofta besprutas hårt så välj gärna ekologiska. 4. Ovanlig exotisk frukt. Frukter som stjärnfrukt och rambutan blir snabbt dåliga och fraktas därför med flyg. Banan, mango och ananas räknas också som exotisk frukt men är tunga och håller länge, därför fraktas de med båt. 5. Färsk hummer. Amerikansk och kanadensisk hummer kommer ofta levande med flyg och kokas i Sverige. Välj svensk eller fryst. 6. Färsk exotisk fisk. Majoriteten av den färska importerade fisken kommer med båt eller lastbil. Men det finns några undantag. Färsk tonfisk, svärdfisk och annan exotisk fisk kommer med flyg. Om du hittar den i frysdisken har den däremot inte flugits hit. Källa: Jenina Dahlberg, Sveriges konsumenter Visa mer

Foto: Andrey_Popov

1. Dags att byta kylskåp?

Hur gammalt är ditt kylskåp? Är det riktigt gammalt kan det vara klimatsmart att byta ut det. Men enligt Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, är det svårt att slå fast var den brytpunkten ligger. Tanken är att det nya kylskåpet i så fall ska vara mer energisnålt än det gamla. Dessutom ska det nya kylskåpet vara så mycket mer energieffektivt att det också kompenserar för den miljöpåverkan produktionen av det nya kylskåpet åstadkommer.

Detta skulle teoretiskt sett gå att räkna på, men påverkas bland annat av vilken typ av el som används vid tillverkningen av det nya kylskåpet. Dock kan de olika komponenterna tillverkas på många olika ställen i världen, och med hjälp av både renare och smutsigare el. Även om det skulle gå att räkna ut något slags genomsnittsvärde är det inte praktiskt möjligt för en vanlig konsument.

– Måste man skaffa nytt ska man köpa ett så energieffektivt så möjligt, säger Göran Finnveden. Det finns bra märkningar som man kan titta på.

Enligt Urban Wählby, head of advanced development på Electrolux, förbrukar dagens moderna kylskåp, om de har högsta energiklassen, bara 20–30 procent energi jämfört med de bästa för 20 år sedan.

Han förklarar även att isoleringen i kylskåpet åldras och försämras över tid. Har man ett väldigt gammalt kylskåp, uppemot 20–30 år, kan åldern vara ett skäl att byta ut det. Annars tycker han att man ska titta på funktionen.

– Det viktigaste är att hålla koll på temperaturen. Om man upplever att mjölken inte är så kall som den brukade vara – trots att man har samma inställningar – är det dags att fundera på att byta ut det.

2. Tänk på hur du packar

Vilken typ av kylskåp man väljer påverkar också energiåtgången, liksom hur man packar det och vilka vanor man har. Här finns dock många parametrar att hålla ordning på. Lite förenklat kan man säga att ju färre dörrar kylskåpet har, desto lägre blir energiförbrukningen.

Ju fullare kylskåpet är desto mindre påverkas dessutom temperaturen av att man öppnar dörren. Men det får inte vara för fullt packat, det måste finnas luftspalter, annars kan inte luften cirkulera.

– I de enklare modellerna av kylskåp blir det kallare längre ner, om kylskåpet är 180 centimeter högt kan det skilja uppemot 6 grader mellan toppen och botten, säger Urban Wählby. Det innebär att det är bra att ha lite koll på vad man förvarar var i kylen.

Urban Wählby, head of advanced development på Electrolux.

Detta är inte lika viktigt om man har en dyrare produkt med en fläkt eller någon form av kanalsystem (vilket merparten av dagens kylskåp har). Där är temperaturen betydligt jämnare, mellan det varmaste och kallaste området skiljer det ofta bara någon grad.

Om man däremot har en grönsakslåda längst ner, som gränsar till kompressorn, kommer det att vara lite varmare där.

3. Sänk temperaturen

Förvara maten rätt så håller den längre. En enkel tumregel är att ju kallare maten förvaras desto längre håller den. Enligt Livsmedelsverket är en bra temperatur i kylskåpet är +4–5 grader, medan -18 grader är lagom i frysen.

Vissa frukter och grönsaker ska inte förvaras i kylskåp eftersom de kan få köldskador men gärna svalt om möjligt, det vill säga i 12-15 grader. Det är dock en utopi för de flesta, så länge inte svalskåp blir vanliga.

Men håll koll så att det inte blir för kallt. Om maten fryser blir den inte så rolig, vilket leder oss över till nästa punkt...

Foto: Andrey Armyagov

4. Släng inte ätbar mat

Vill du göra en enda insats för klimatet kan du satsa på att försöka minimera ditt matsvinn. Även om det inte är en så stor insats varje dag handlar det om stora mängder över tid. Lär dig använda rester, planera maten, lita på dina sinnen – många gånger är maten fullt ätbar trots att bäst före-datum är passerat.

Läs mer: Så blir du svinnsmart – lär dig laga mat på rester

Organisera kyl- och och frysskåp så att du lätt hittar det du letar efter. Undvik engångsartiklar, och spara maten i burkar och glas som kan återanvändas.

5. Satsa på mer grönt

Att äta mycket frukt, grönt och baljväxter är bra både för hälsan och för klimatet. Se till att ha ett förråd med grönsaker i kyl och frys, och ärtor och linser i skafferiet. Rotfrukter och kål håller länge, baljväxter finns både torkade och i konserv.

Satsa på ”mindre men bättre” när det gäller kött. Till exempel har svenskt kött ofta framställts med lägre antibiotikaanvändning och högre krav på djurvälfärd än importerat kött, och naturbeteskött bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap. Ta gärna hjälp av de guider som finns för att välja rätt kött och fisk, till exempel Kött- och fiskguiden från WWF.

6. Förakta inte frysen

Ofta är frysta grönsaker ett bättre val än färska – om de inte råkar vara i säsong hos dig precis just nu. Särskilt om du inte ska använda allt, då kan du enkelt ta upp precis så mycket som behövs. Många matrester går också bra att frysa om du inte tror att du kommer att hinna äta upp dem innan de blir dåliga.

Kött, bröd, förvällda grönsaker, många mejeriprodukter, pasta, gryn som couscous och bulgur och baljväxter går för det mesta fint att frysa. Tänk på att ju magrare en produkt är, desto längre brukar den hålla i frysen.

Källa: Livsmedelsverket, Line Gordon, WWF

Läs mer: Fem enkla steg mot en mer klimatsmart garderob