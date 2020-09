Smart, lat middagsmat för hemmajobbaren

Läs även Jens Linders krönika: Ta en paus vid spisen

Långbakad småpotatis med valfri röra. Foto: Beatrice Lundborg

Långbakad småpotatis med valfri röra

Ugnsbakad potatis kan vara så gott. Men jag blir ändå ofta besviken av den. De stora klumparna som sägs vara odlade för ändamålet, smakar oftast inte mycket, och konsistensen blir mosig men ändå hård på något vis. Efter mycket experimenterande har jag kommit fram till att mjölig potatis av vanlig storlek är – i mitt tycke – mycket godare. De är lämpliga att förbereda mitt på dagen (så saltet tränger in) och baka mot slutet av en arbetsdag, så blir de klara lagom till kvällens måltid.

• Här hittar du receptet

Paprikás på kyckling. Foto: Beatrice Lundborg

Paprikás på kyckling

Det här är en av Ungerns ljuvliga klassiska grytor som kan lagas av kalv, nöt, lamm, fisk eller som i detta recept, kyckling. Det här är min personliga version, som bygger på flera autentiska förlagor. Kummin kan uteslutas, men kryddan ger en kraft åt helheten, som jag inte vill vara utan. Kan ni få tag på smakrikt ister, talg eller baconfett blir grytan ännu godare, men smör är helt ok. Kycklinglår med benen kvar ger mer must åt rätten. Den är perfekt att laga i små pauser under en arbetsdag, moment för moment.

• Här hittar du receptet

Kantarellrisotto med bakade rotsaker. Foto: Beatrice Lundborg

Kantarellrisotto med bakade rotsaker

Kantareller och sherry gifter sig så vackert. Här i en krämig risotto som kan lagas i flera steg under en arbetsdag. Den som vill kan göra den vegansk genom att använda grönsaksbuljong och utesluta osten.

• Här hittar du receptet

Storbitsgryta. Foto: Beatrice Lundborg

Storbitsgryta

Den här grytan härmar rätter som oxfilé med rödvinssås. Men köttbitarna, som kommer från en betydligt billigare köttdetalj, får långkoka – och har därför mer must och saftighet. Den serveras tillsammans med grönsakerna från koket.

• Här hittar du receptet

Höstsallad med valnötter, spetskål och grönmögelost. Foto: Beatrice Lundborg

Höstsallad med valnötter, spetskål och grönmögelost

Det är så lätt att slänga ihop en höstsallad, men om man gör små extra moment (utspritt över arbetsdagen), blir den något utöver det vanliga. Att snabbrimma grönsaker är ovanligt men ger fräschör och tydligare smak. Denna vegetariska vardagsrätt kan serveras på ett stort fat, blandad i en skål eller på fyra tallrikar.

• Här hittar du receptet