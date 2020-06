Sommar på burk – här är 15 ölfavoriter

3 x FRUKT

Acrobaticats från Morgondagens

Göteborg • 39:90 • 33 cl • 4,5% • LS 34601 • 81/100

Betyg 5. Berliner weisse. Vad är somrigare än flädersaft och citronlemonad? Jo, dessa två tillsammans i en syrlig och piggt kolsyrad berliner weisse! Även den regnigaste av sommardagar blir ljus med Acrobaticats. Njut ordentligt sval, gärna ur ett isat glas och med en citronskiva. En svårslagen sommardrink.

Flamingo Juice från Stigbergets

Göteborg • 37:90 • 33 cl • 5% • LS 33674 • 78/100

Betyg 4. Gose. Solgul, syrlig mango-gose, fyllig i både smak och textur. Stigbergets har inte direkt snålat med mangon och tillsammans med en liten nypa salt och peppar har ölet fått ett extra djup. Även denna en utmärkt sommaraperitif att njuta av på bryggan.

Sommar Saison från Nils Oscar

Nyköping • 25:90 kr • 33 cl • 5% • LS 34536 • 76/100

Betyg 4. Saison. Med årets sommarlanseringar visar Nils Oscar upp en ny sida som går utanför deras normalt så traditionella ramar. Här doftar det sommar redan på första öppningspyset. Mango, citrus och allmän sommaräng dansar runt i en mjuk och fin maltkropp – friskt och flirtigt! Men så har också mango och citrongräs används i bryggningen. Ett lättsamt sommaröl med lång eftersmak.

Utmärkt törstsläckare men också bra till enklare sommarmat.

3 x LJUS LAGER

Ekta Pils från O/O Brewing

Göteborg • 24:90 kr • 33 cl • 5,2% • LS 34363 • 90/100

Betyg 5. Pilsner. En ursnygg tysk pilsner där maltprofilen får ta för sig samtidigt som humlen piggar upp med både frukt och struktur. O/O, det vill säga barndomsvännerna Olof och Olle, har drivit Göteborgsbryggeriet sedan 2017 och hunnit leverera en uppsjö av riktigt bra öl – många redan klassiker

Janko Unchained från Hop Notch

Vaxholm • 29:90 kr • 33 cl • 5,4% • LS 34450 • 85/100

Betyg 4. Modern lager. Ljust, läskande och lätt – samtidigt som här finns en pigg och tydlig citrusfräschör och beska från citrahumlen. Ölet, bryggt av Jessica Heidrich, är uppkallat efter vännen – ölförfattaren och domaren – Jan-Erik ”Janko” Svensson. Utmärkt törstsläckare men också bra till enklare sommarmat.

Unfiltered summer lager från Mohawk

Göteborg • 29:90 kr • 33 cl • 5,3% • LS 33684 • 85/100

Betyg 4. Modern lager. Inledningsvis i bryggningen är detta öl gjort som klassisk tysk wienerlager med dito humle – processen har sedan avslutats likt en amerikansk pale ale, med amerikansk och nyzeeländsk aromhumle. Resultatet är inte oväntat rejält humlefruktigt men fortfarande med beska i balans. Sammantaget är ölet både smakrikt och lagerfriskt.

När humlen doftar och smakar av passionsfrukt, ananas och aprikos, ja då osar ölet sommar automatiskt.

3 x HUMLIGA ALES

Here comes the sun från Beerbliotek

Göteborg • 25:90 kr • 33 cl • 4,8% • LS 31276 • 88/100

Betyg 5. Pale ale. Mitt i vintern, när sommaren behövdes som mest, släppte Beerbliotek denna tropiska humlekaramell. Dubbelt torrhumlad för maxad sommarkänsla – här sveper aprikos, ananas och en hint av vanilj förbi likt en frisk sommarvind. Njut rejält sval i kvällssolen.

Neblina Hazy Session IPA från Remmarlöv Gårdsbryggeri

Eslöv • 24:90 kr • 33 cl • 4,5% • LS 34267 • 85/100

Betyg 4. Session india pale ale. När humlen doftar och smakar av passionsfrukt, ananas och aprikos, ja då osar ölet sommar automatiskt. Session, vilket i praktiken innebär att en ölstil tolkats med lägre alkohol, men lika mycket smak, är lite extra älskvärt i sol- och semestertider. Här balanseras den tropiska humlefrukten av en rund, mjuk maltkropp av korn, havre och vete.

Startime från Spike Brewery

Göteborg • 28:50 kr • 33 cl • 5,2% • LS 33978 • 85/100

Betyg 4. Pale ale. Josiga och ”hazy” (disiga) pale ales är för mig sommar ölifierad. Dessa öl har en fylligare och lite rundare textur som är rejält mättade med tropisk humlefrukt utan att beskan gör annat än att balansera den runda maltkroppen mot frukt. Precis som här! Tillbringar du sommaren i Göteborg, missa inte bryggeriets taproom.

Denna bitter kan mycket väl vara den bästa i sitt svenska slag.

3 x ANNAT

Besserweisser från Stockholm Brewing Co

Stockholm • Eko • 35 kr • 44 cl • 5,5% • LS 34498 • 90/100

Betyg 5. Veteöl. Sommarmat tenderar att vara både lätt och fräsch – inte ovanligt med en touche av chili. I dessa fall får inte ölet ta över utan bör i stället vara lätt, friskt och med försiktigt beska. Det vill säga ett veteöl, som för övrigt är en törstsläckande och alldeles ljuvlig sommaröl precis som den är. Detta är ett av de bättre vi har i Sverige just nu – rund, mjuk och med små blommiga inslag.

Proper ale från Nyköping Brewing Co

Nyköping • 29:80 kr • 44 cl • 4,9% • LS 34618 • 90/100

Betyg 5. Bitter. På det nystartade Nyköpingsbryggeriet styr en av Sveriges mest rutinerade bryggare: Patrick Holmqvist. Att här finns en förkärlek för klassiska stilar råder inget tvivel om, och denna bitter kan mycket väl vara den bästa i sitt svenska slag. Mellanmörk maltkropp med den där perfekta bitterbeska humleprofilen som nästan bidrar med en frisk syrlighet. Ett lättgillat öl – också för dig som inte testat stilen innan.

Chocolate Strawberry Pear Vanilla Cake från Brewski

Helsingborg • 58:90 kr • 33 cl • 12,3% • LS 31197 • 86/100

Betyg 4. Imperial stout. Ingredienslistan är lång – här ryms förutom det vanliga för öl också choklad, päron, jordgubbar och vanilj. Resultatet är en söt, rund, knappt kolsyrad och len efterrätt i flytande form. Tänk chokladtårta med nyss nämnda frukter. Har du inte provat den här typen av pastry stout ska du göra det! Ett litet glas att dela kring bordet efter en måltid är inte dumt alls.

Syrliga öl gör sig generellt väldigt bra med lägre alkohol, då syran ger ölet ett extra djup.

3 x LÅGALKOHOLÖL

(dessa hittar du i dagligvaruhandeln)

Folk Pils från Stockholm Brewing Co

Stockholm • Eko • ca 25 kr • 33 cl • 3,5% • dagligvaruhandeln • 80/100

Betyg 4. Pilsner. Stockholms lager har släppts i folkölsversion! Ett fenomen som blir allt vanligare – särskilt nu i coronatider då försäljning på plats och i dagligvaruhandeln blir extra viktig. Den här snygga pilsnern bjuder på en örtig humleprofil och en lätt pilsnerkropp som avslutas med viss beska. Ett fullgott substitut till moderölet. Finns i välsorterade butiker och i bryggeriets webbutik.

Whoop Ass! från Beerbliotek

Göteborg • ca 25 kr • 33 cl • 3,5% • dagligvaruhandeln • 78/100

Betyg 4. Berliner Weisse. Ett folköl som ursprungligen bryggdes tillsammans med All in Brewing – en syrlig Berliner Weisse smaksatt med aromatiskt apelsinskal. Syrliga öl gör sig generellt väldigt bra med lägre alkohol, då syran ger ölet ett extra djup. Whoop Ass finns i välsorterade butiker runt om i Sverige.

Reference Pale Ale från Omnipollo

Belgien • ca 35 kr • 33 cl • 0,3% • dagligvaruhandeln • 78/100

Betyg 4. Pale ale. Det alkoholfria utbudet från Omnipollo utvecklas just nu i raketfart. Denna väldigt lätta och läskande pale ale har kryddats rikligt med citrussmakande humle, och det utan att beskan alls tar över. Tvärtom är det både välbalanserat och gott. Finns i välsorterade butiker och i bryggeriets webbutik.

