Tolv ölnyheter att möta våren med

Vårvete, Spring Pils, Kalkskär Källaröl, Rio Irish Ale, Källaröl och 18 Decillion dipa.

Tillfälligt sortiment

Spring Pils från Hyllie Bryggeri

Malmö • 27:90 kr • 44 cl • 5% • TS 12420 • 90/100

5. En vårpigg pilsner där malten står i första rummet men som snabbt kompletteras med en citrusfrisk och örtig humleprofil som bjuder på ett långt och välintegrerat slut. Gott, läskande och törstsläckande. Lanseras 11 mars.

Vårvete från Ängöl

Kalmar • 21:50 kr • 33 cl • 5% • TS 12661 • 88/100

5. Ängöl välkomnar våren med en ofiltrerad och maltfluffig veteöl som snyggt balanseras av kryddig humle med diskreta inslag av kryddnejlika och pomerans. Här finns en försiktig beska som balanserar. Som helhet ett friskt och lättsamt öl. Lanseras 11 mars.

Kalkskär Källaröl från Nynäshamns Ångbryggeri

Nynäshamn • 29:30 kr • 50 cl • 4,6% • TS 11386 • 88/100

5. Nynäshamns Ångbryggeri fyller 25 år och är under året aktuellt med både jubileumssläpp och tillfälliga säsongssläpp. Kalkskär är ett återkommande och säkert vårtecken. En kellerbier med en mjuk och brödig maltkropp som elegant bär fram den citruspigga beskan. Långt och balanserat avslut. Lanseras 11 mars.

18 Decillion DIPA från Omnipollo

Stockholm • 54:90 kr • 44 cl • 8,5% • TS 10006 • 88/100

4. Det kommer allt fler nyheter från Omnipollos egna bryggeri i Sundbyberg, denna dubbel-ipa har bryggts tillsammans med vännerna på Equilibrium Brewery i USA. Ölet har maxats med stratahumle som bjuder på en tropisk fruktcocktail med mango, passionsfrukt och ananas som balanseras av en hazy och fluffig maltkropp, här finns en tydlig beska och viss sötma. Lanserades 25 februari.

Källaröl från Nils Oscar

Nyköping • 25:90 kr • 44 cl • 5% • TS 10939 • 82/100

4. En okomplicerad och törstsläckande kellerbier som smakmässigt domineras av malten med ljusrostade toner och honung. Humleprofilen är balanserad med en återhållsam beska samt en pigg grön örtighet. En lättsam lageröl med karaktär. Lanserades 25 februari.

Rio Irish Ale från Oceanbryggeriet

Göteborg • 24:50 kr • 33 cl • 4,8% • TS 10839 • 80/100

4. Ett matvänligt öl vars maltkropp bjuder på varma knäckiga inslag med torkade frukter, nötter och ljus sirap. Beskan balanserar läskande men håller sig i bakgrunden. Prova till klassisk husmanskost som till exempel köttbullar med potatismos och lingon. Lanseras 11 mars.

Rotkraft, Södvik Säsong, Pite Hefe, Nobel Ek, Here Comes the Sun och Belgian dubbel.

Lokalt sortiment

Nobel Ek från Brekeriet

Landskrona • 34 kr • 33 cl • LS 37205 • 92/100

5. Brekeriet Nobel Ek blir bara bättre och bättre. Årets släpp kommer för första gången i burk, vilket ger en viss kontrast mot det komplexa och finstämda innehållet. Ölet är en elegant, försiktigt syrlig och äppelfruktig saison som ekfatslagrats vilket ger en rondör med vaniljtoner. Njut till en bit vällagrad koost. Lanserades 7 mars

Rotkraft från Remmarlövs Gårdsbryggeri

Eslöv • 29:90 kr • 44 cl • Eko • 5% • LS 37225 • 90/100

5. Remmarlöv släpper ännu ett ekologiskt öl på helt svenska råvaror – denna en hyllning till kulturkornet Balder. Rotkraft är en mellanmörk och citruspigg lageröl med en brödigfluffig maltkropp och en avslutningsvis markerad beska som balanserar. Lättsamt, välsmakande och gott. Lanserades 7 mars.

Södvik Säsong från Oppigårds Bryggeri

Hedemora • 65 kr • Eko ● 75 cl • 6,3% • LS 37261 • 88/100

5. Södvik Säsong är en prisbelönt saison som årligen bryggs på initiativ av belgoexperten Jens Skrubbe. I år för första gången hos Oppigårds och med både svensk malt och humle. Resultatet är en blommig och citruspigg öl med en mjuk, kryddig maltkropp och en markerad beska. Lanserades 7 mars.

Here Comes the Sun från Beerbliotek

Göteborg • 26:90 kr • 33 cl • 4,8% • LS 31276 • 84/100

4. En humleladdad och modern pale ale med smak av ananas, passionsfrukt och grapefrukt som fångas upp i en medelfyllig och hazy maltkropp – lättsamt och okomplicerat, med en markerad men läskande beska. Ett törstsläckaröl att njuta i solens första varma strålar. Lanserades 7 mars.

Pite Hefe från Bottenvikens bryggeri

Luleå • 30:90 kr • 33 cl • 5% • LS 37245 • 80/100

4. Bottenviken har släppt en ny veteöl under sitt andra varumärke Pite Bryggeri. Ett lagom kryddigt öl med inslag av nejlika och apelsinskal som samsas i en mjuk maltkropp och bjuder på en mycket mild beska. Ett bra matöl till rätter där beskare öl har det svårare. Lanserades 7 mars.

Belgian dubbel från Jämtlands Bryggeri

Pilgrimsstad • 24:90 kr • 33 cl • 7% • LS 37230 • 85/100

4. Det blåser belgiska vindar hos Jämtlands Bryggeri som precis har lanserat sin första dubbel. Ölet har en mjuk maltkropp och en rund liten sötma. Här finns en värmande alkohol men också torkad frukt, mjölkchoklad och sirap. Njut ur större kupa så alla aromer kommer fram ordentligt. Lanserades 7 mars.

