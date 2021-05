Tolv ölnyheter som passar bra i majsolen

3 x syrligt

Pink Passion från Brekeriet

Landskrona • 33:90 kr • 33 cl • 4,8% • LS 35989 • 90/100

Betyg 5. Att blanda olika frukter, kryddor, blommor och grönsaker så att de tillsammans bildar en större helhet är lite av Brekeriets paradgren. Här bjuder passionsfrukt, hibiskusblomma och rödbeta på en rosa sommardröm – friskt, fruktigt och blommigt. Glutenfri.

Who laid Rhubarb on my Elderflower? från Hyllie Bryggeri

Malmö • 27:90 kr • 33 cl • 4,6% • LS 35904 • 86/100

Betyg 5. Ett mer säsongsriktigt öl än det här går knappast att hitta. Här samsas fläderblommor och syrlig rabarber med humle och salt som snyggt balanserar upp det syrliga och sommarflirtiga ölet. Det är lätt och elegant och både fläder och rabarber får komma till tals.

Dressed for a tropical summer från Fermenterarna

Strömstad • 49:90 kr • 44 cl • 6% • LS 35940 • 81/100

Betyg 4. När vi inte kommer till tropikerna är vi glada att Fermenterarna tar tropikerna till oss. Här möts guava med ananas, passionsfrukt, lime, citron, lite vanilj och extra mycket salt som snyggt balanserar denna cocktail. Bra syra och krämig, nästan jucielik munkänsla.

3 x lager

Helt spårat från Ängöl

Kalmar • 24:50 kr • Eko ● 33 cl • 5,2% • LS 31467 • 92/100

Betyg 5. Landets första öl där varje ingrediens ursprung är spårbart. Fota av QR-koden och du får alla detaljer kring hur ölet bryggts i Småland, humlen odlats i Skåne och malten i Östergötland. Resultatet är en kellerbier där den runda maltkroppen står i fokus och citrusfrisk humle balanserar med läskande beska.

Pils från Svartbergs Fjällbryggeri

Åre • 19:70 kr • 33 cl • 4,7% • LS 35924 ● 88/100

Betyg 5. Ovanför molnen, på en av Åres fjälltoppar brygger Svartbergets sina öl. Och kanske är det det kalla fjällvattnet som gör att ölen här blir lite extra rena och krispiga. Den nya pilsnern är i tysk stil och malten bjuder på nygräddat knäckebröd och från humlen kommer, förutom en balanserad beska, också en doft av gröna örter och mogna stenfrukter.

Öl från Stigbergets bryggeri

Göteborg • 12:90 kr • 33 cl • 4,5% • LS 35913 • 82/100

Betyg 4. Lagom till försommarvärmen har Stigbergets släppt sin nya hantverkslager som kort och gott går under namnet ”Öl”. En okomplicerad törstsläckare med markerad beska, lätt maltkropp och snäll prislapp. Ett bra-att-ha-öl hemma i kylskåpet.

3 x saison

Bohemia från O/O Brewing

Göteborg • 19:90 kr • Eko ● 33 cl • 5% • BS 51438 • 90/100

Betyg 5. Som att stoppa upp näsan i en kvist med nyutslagna äppelblommor. En blommig, aromatisk och krämigt rund saison med diskret beska med pigg kolsyra. Säljs i beställningssortimentet i förpackning om fyra.

Venice från Omaka Bryggeri

Stockholm • 25:90 kr • 33 cl • 5,4% • LS 35048 • 84/100

Betyg 4. Bryggmästare Hedda Spendrup letar inspiration utanför de klassiska ölstilarna. Här har hon haft champagnecocktailen Bellini som inspiration och kryddat saisonen med persika. Både i smak och textur finns tydliga likheter, den mjuka maltkroppen och avslutande humlebeskan balanserar snyggt.

The trys out's saison från Örebro Bryggeri

Örebro • 39:90 kr • 44 cl • 6% • LS 35942 • 82/100

Betyg 4. The trys out’s är bryggeriets nya serie där de gör ett antal experimentöl som kommer vid ett tillfälle och sedan troligen aldrig igen. Den här saisonen har en riktigt pigg kolsyra, lätt kropp och tydlig och örtig humleprofil.

3 x session ipa

Sunny disposition från Beerbliotek

Göteborg • 27:90 kr • 33 cl • 5,2% • LS 36019 • 90/100

Betyg 5. Mjuk och solvarm session ipa fylld med humlig smak av mango, ananas och passionsfrukt. En rund, nästan krämig munkänsla tack vare lite havre i maltblandningen. Balanserad beska som snyggt integreras i ett långt slut. Ett riktigt sommaröl.

Måttlig Brüe från Hop Notch

Waxholm • 34:90 kr • 44 cl • 4,5% • LS 35884 • 86/100

Betyg 4. Humlemaxad ipa i New England-stil som bjuder på ananas, syrliga krusbär och solmogen citrusfrukt. Beskan finns där, men är snyggt inbakad i sin runda maltkropp. Ett både smakrikt och samtidigt lättsamt öl att njuta av i solen.

Front runner session IPA från Remmarlöv Gårdsbryggeri

Eslöv • 32:80 kr • 44 cl • 4,6% • LS 35934 • 83/100

Betyg 4. Örter, tallbarr och grapefrukt – som sig bör står humlen i första rummet i Skånebryggeriets nya session ipa. Maltkroppen är lättsam, beskan påtaglig och slutet knastertorrt. Öppna till nygräddad pizza eller i väntan på grillglöd.

