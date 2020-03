Tolv påsköl från svenska småbryggerier

Läs även Sanna Lindbergs krönika: Coronakrisen slår hårt mot hantverksölet

6 x fast sortiment

Easter Ale från Oppigårds Bryggeri

Hedemora • 28:90 kr • 50 cl • 5,3% • TS 1374 • 94/100

Betyg 5. Brown ale. Bäst i årets test är träffsäkra Oppigård. Ett elegant och synnerligen väl­balanserat öl där mjuka karamelliga malttoner övergår till kraft och fräschör från humlen som också ger struktur. Att servera till de krämiga sillarna och den rökta fårfiolen. Njut inte för kall och servera gärna ur ett större glas.

Pumpvikens Påsköl från Nynäshamns Ångbryggeri

Nynäshamn • 30:30 kr • 50 cl • 5,8% • TS 1341 • 92/100

Betyg 5. Strong ale mild. Med fyra sorters malt, tre sorters humle och högre alkohol skiljer sig Pumpvikens från påskölsmängden som till stor del består av runda mörka lageröl. Det är fylligt, smakrikt, välbalanserat, gott och torrt – ett bra matöl som passar till mer än påskmat. En krämig risotto? Korvgrillning i solen? Och Pumpviken då? En badplats i naturreservatet Lövhagen i södra Nynäshamn.

Jenny Nyströms Ekologiska Påsköl från Ängöl

Kalmar • Eko • 19:80 kr • 33 cl • 4,7% • TS 11030 • 90/100

Betyg 5. Mörk lager. Säsongsöl ligger Kalmarbryggeriet varmt om hjärtat. Ofta släpps flera varianter där illustratören Jenny Nyström ger namn åt minst en. Jennys påsköl är i år det enda ekologiska ölet i det fasta sorti­mentet – vilket är en av flera anledningar till köp. Ölet har en rund fin kropp där karamellig malt balanseras av örtig humle – viss eftersötma som flirtar med påskbordet.

Påsköl från Jämtlands Bryggeri

Pilgrimstad • 22:90 kr • 33 cl • 6% • TS 1385 • 88/100

Betyg 4. Ale. Jämtlandsbryggeriet släpper som traditionen bjuder två öl i påskens tid, dels en lättare brown ale, Påskbrygd, dels denna som de kort och gott kallar Påsköl. En kralligare ale med djupare smak – mörkt, nygräddat bröd, bitter choklad och torkade frukter samt viss humlebeska som bidrar med fyllighet. Utmärkt till det grillade lammet eller en krämig Jansson.

Påsk Lager från Ahlafors Bryggerier

Alafors • 19:80 kr • 33 cl • 5,7% • TS 1344 • 86/100

Betyg 4. Mörk lager. Strax utanför Göteborg har Ahlafors bryggt öl sedan 1996. Till påsk pryder det mörka, eleganta lagerölet schwarzbier hyllorna. Detta är medelfylligt med fin rostning och tydlig sötma. Extra fin till sill, lax och den sötsyrliga hov­mästarsåsen.

Alkoholfri påsköl från Nils Oscar

Nyköping • 15:90 kr • 33 cl • 0,4% • TS 11998 • 72/100

Betyg 3. Brown ale. Nils Oscar fortsätter att vara mer eller mindre ensamma om ett alkoholfritt utbud bland hantverksbryggerierna. Årets påskölstolkning är en brown ale med chokladig maltkaraktär som balanseras av en anmärkningsvärt påtaglig beska. Ett smakrikt öl som passar extra bra till påskens varma serveringar.

● ● ●

6 x lokalt sortiment

Easter Ester från Qvänum Mat & Malt

Kvänum • Eko • 41:90 kr • 50 cl • 5,5% • LS 33508 • 92/100

Betyg 5. Brown ale. Vad passar bättre att dricka i tider som dessa än ett öl med en kyckling på etiketten? Denna ”chick brown ale” är dessutom gjord på svenska ekologiska råvaror. Smakrik och rund, med rostade nötter, en fin krämighet och försiktigt humle­komplement. Till påskens smakrikare rätter men över lag ett bra matöl denna säsong.

Welcome to the Easter Bunny Mansion från Beerbliotek

Göteborg • 26:90 kr • 33 cl • 5,8% • LS 34393 • 90/100

Betyg 5. Amber ale. Ett kopparrött öl med fräsch humlekaraktär och precis lagom fyllig maltkropp. Beer­bliotek lyckas som vanligt bra med att hitta rätt twist på sina säsongsöl – de sticker ut i mängden men funkar precis lika bra till påskbordet för det. Dessutom är detta ett läskande öl att plocka fram till påskäggsjakten.

Waxholm Påsköl från Waxholms Bryggeri

Vaxholm • 28:50 kr • 50 cl • 5,7% • LS 31463 • 88/100

4 Mörk lager. Bryggeriduon Jessica Heidrich och Magnus Karperyd har två ben – moderna Hop Notch och traditionella Waxholms Bryggeri, där man värnar och förädlar klassiska ölstilar. Påskölet är ett väl­balanserat och smakrikt lageröl i dunkel-stil. Maltrostningen har en viss rökighet och kompletteras med något mer humle än standard. Gott och bra allround öl till påskbordet.

Easter Porter från Brygghuset Finn

Landskrona • 24:90 kr • 33 cl • 5,5% • LS 32751 • 87/100

Betyg 4. Porter. Personligen älskar jag torrt och elegant rostat porteröl till både sill och lax i högtidstider. Den hårda rostningen med smak av mörk choklad, kaffe och nygräddad kavring gifter sig fenomenalt med fiskarnas sälta och sötma där senap är en extra fin smakbrygga. Testa!

Hyllipan ipa enbär från Hyllie Bryggeri

Malmö • 34:50 kr • 33 cl • 6,5% • LS 34390 • 86/100

Betyg 4. India pale ale. Smaksatta varianter på storsäljaren Hyllipan är både uppskattade och återkommande. Denna påsk har Skånebryggeriet enbär i kryddpåsen. Dessa håller sig elegant i bakgrunden och kompletterar snyggt den desto tydligare humle­profilen. En pigg Västkust-ipa som sticker ut i påsköls­utbudet.

Mörk lager påsköl från Nääs Gårdsbryggeri

Ydre • 23:90 kr • 33 cl • 5,3% • LS 34380 • 82/100

Betyg 4. Mörk lager. I det gamla bryggeriet från 1800-talet är man särskilt duktig på de klassiska ölstilarna. Det här är ett på alla sätt välgjort och balanserat påsköl. Här finns det man söker – en elegant kropp med toner av nygräddat bröd, rostat kaffe och choklad, lagom med gröna humleinslag och en sillvänlig liten sötma.

Läs mer om öl