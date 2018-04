”Utgå ifrån vad som är bäst i fiskdisken just nu”

Att välja att grilla en köttbit känns ofta enkelt. Tänker man däremot fisk hopar sig problemen rätt snabbt. Ska den ätas av barn och kvinnor i fertil ålder? Vilka fiskar har fått rött ljus i WWF:s fiskguide? Kan man vara säker på att fisken är färsk? Och är det inte väldigt svårt att grilla fisk, utan att den blir torr eller fastnar i gallret?

Malin Söderström, krögare som driver Moderna museets restaurang och The fishery, med fisk och skaldjurstema, på Teatern i Skanstull, tycker att man ska våga.

– Fisk är så tacksamt, och går att variera så mycket. Min familj äter extra mycket fisk på sommaren. Vi har inga favorit­recept utan lagar mat tillsammans och testar oss fram; grillar strömming i halster och serverar med dillsmör, röker abborre eller lägger filéer i paket, lite beroende på vad vi får tag på för fisk.

Just det senare tycker hon är ett bra sätt att tänka på när man ska grilla fisk:

– Utgå ifrån vad som är bra i fiskdisken just då, och lyssna på råd från din fiskhandlare. Fisk är ju känsligare än kött, och ”fönstret” när den är fräsch är mindre.

Å andra sidan är det svårare att fuska med fisk, och det märks om den har varit illa behandlad. Köper man hel fisk ska fiskens ögon vara klara, gälarna röda och glänsande och skinnet glänsande. Framför allt känns det på doften om fisken inte är färsk – den ska lukta friskt av hav.

Samtidigt tycker Malin Söderström att fisk är lätt mat att laga. Är råvaran bra är det inte hela världen om den inte blir helt perfekt. Många vardagsmatlagare är alldeles för kritiska mot sig själva, och ställer så höga krav att de är nästan omöjliga att uppfylla.

– Visst är det bra att man har respekt för råvaran, men man måste ju våga prova och man måste våga misslyckas. Annars kan man inte utvecklas. Det behövs lite lättsam oräddhet i köket.

Det finns så många olika tillbehör, smaksättningar och såser man kan variera med.

Hennes tips är att inte bara ge sig på de dyraste fiskarna och delarna, som torskrygg och piggvar, ”även om grillad piggvar på benet är något av det godaste som finns” utan att träna på de enklare och billigare vardagsfiskarna.

– Det finns så många olika tillbehör, smaksättningar och såser man kan variera med. Till och med om man vill ha lite mustigare smaker som går att kombinera med rött vin går det att hitta bra rätter.

Om man känner sig osäker på att grilla kan man också lägga fisken i ett bleck eller en stekpanna och ställa i grillen, tillägger hon. Då får man ändå lite av grillsmaken och sätter man på lock blir det som en ugn.

Att veta hur man ska kombinera fisk och tillbehör är inte alltid lätt, men Malin Söderström har några enkla tips.

– Till fetare fiskar, som laxfiskar, passar det ofta bra med lättare yoghurtbaserade såser. Men till magrare fiskar, som torsk, blir det väldigt gott med smörbaserade såser och mättande tillbehör som gräddkokt spetskål.

Sedan tänker hon efter en stund och tillägger:

– Men det är ju gott med feta såser till lax också förstås.

Hon gör ofta så, säger att ”det är så här – fast å andra sidan är det också tvärtom”.

– Det beror nog på att fisk faktiskt är så tacksamt. Man kan göra på många olika sätt och det blir ändå bra. Malin Söderström tipsar Torskfiskar mår bra av att rimmas i en mild saltlag. Laxfiskar kan man snabbgrava med salt och socker, eller torrimma med salt och kryddor för att få in lite mer smak. Våga laga hel fisk på ben. Det blir ofta godare och dessutom är det ofta lättare att få loss benen. Skinnet är en smakbärare, men det kan behöva fjällas. Utnyttja grillen smart. Den är ju varm länge och med bra planering kan man laga både fisk och tillbehör på grillen – och dessutom tillaga morgondagens middag långsamt på lägre temperatur när kvällens mat är klar.

