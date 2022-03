Vad vet du om vin?

Fråga 1

Med anledning av kriget i Ukraina stoppade Systembolaget försäljningen av ryska drycker, cirka trettio stycken. Hur många av dessa var viner?

A. 0

B. 3

C. 9

Fråga 2

Flera amerikanska skådespelare har investerat i vingårdar, på senare tid även i Europa. Vem har nyligen blivit delägare i ett champagnehus med ambitionen att göra ekologisk skumpa?

A. Leonardo di Caprio.

B. Brad Pitt.

C. Scarlett Johansson.

Fråga 3

Att sälja vin lagligt till privatkonsumenter utan att det sker via Systembolaget blir allt populärare. Vad kallas det när man säljer vin på här sättet då vinerna transporteras direkt hem från lager baserade utanför Sveriges gränser, men inom EU?

A. Distanshandel.

B. Privatimport.

C. En primeur.

Fråga 4

2021 blev ett tufft år i Bourgogne, särskilt för vitt vin, och i Chablis halverades den totala volymen. Vad berodde detta på?

A. Värmebölja och torka.

B. Frost och röta.

C. Omställning till ekologiskt jordbruk.

Fråga 5

På grund av klimatförändringar pratas det allt mer om svala vinregioner. Lerkekåsa i Norge lär i dag vara den nordligaste platsen där det odlas druvor för vinproduktion. Världens sydligaste vinregion är desto mer känd, vad heter den?

A. Patagonien, Argentina.

B. Central Otago, Nya Zeeland.

C. Tasmanien, Australien.

Vinrankorna på Azorerna växer i vulkanisk jord. Foto: Peter Hanneberg

Fråga 6

Vulkanvin har blivit ett samlingsbegrepp för viner som görs på druvor som odlas i vulkanisk jordmån. Ögruppen Azorerna hör till den senaste upptäckten bland vinnördar där huvudön Pico har smeknamnet ”vinets ö”. Till vilket land hör Azorerna?

A. Portugal.

B. Spanien.

C. Argentina.

Fråga 7

Vinstilen orangevin växer i popularitet både bland konsumenter och bland tillverkare, men det är fortfarande svårt att hitta vinerna på Systembolaget. Varför då?

A. Flaskorna är mörka så vinets färg syns inte.

B. Det saknas en egen kategori för orangevin.

C. Orangevin görs endast av naturvinsproducenter.

Fråga 8

Bodegas Valdemar i Rioja släppte nyligen regionens första vingårdsbetecknade mousserande vin. Vilken druva görs bubblet på?

A. Viura.

B. Albariño.

C. Chardonnay.

Fråga 9

I Bourgogne delar man in vingårdarna i olika kvalitetsnivåer där ”Grand Cru” är bäst och dyrast. Från och med årgång 2020 kommer en appellation i Bourgogne att få vissa vingårdar uppklassade till ”Premier Cru” för vita viner. Vilken?

A. Beaujolais.

B. Pouilly-Fuissé.

C. Chablis.

Coupeglas som ska bli grunden till ett champagnetorn. Foto: Jonas Eriksson

Fråga 10

Moët Chandon arrangerade nyligen ett nytt världsrekordförsök i att bygga ett pyramidformat champagnetorn. Hur många glas av så kallad coupe-modell ingår i det nya världsrekordet som mäter dryga åtta meter på höjden?

A. 2 500

B. 54 000

C. 96 000

Fråga 11

Vilken svensk kändis dominerade försäljningen på Systembolaget det senaste året?

A. Bianca Ingrosso

B. Petter

C. Leif GW Persson

Fråga 12

När Ryssland förra året bestämde sig för att ”champagne” bara skulle få skrivas ut på mousserande viner producerade i Ryssland stoppade flera franska champagneproducenter exporten till landet. Vad kallas de mousserande vinerna i Frankrike som INTE tillverkas i Champagne men enligt samma metod?

A. Pet Nat

B. Crémant

C. Franciacorta

Fråga 13

Nyligen lanserades ett spanskt boxvin under svensk etikett. Avsändaren är mer känd som glögg- och spritproducent än en vinhandlare. Vad heter tillverkaren av vinet?

A. Tegnér & son

B. Blossa

C. Saturnus

Hur mycket vin dricker Beyoncé? Foto: Joel C Ryan

Fråga 14

En av världens största sångerskor släppte nytt efterlängtat album i slutet på förra året inklusive låten ”I Drink Wine”. Vad heter artisten?

A. Beyoncé

B. Taylor Swift

C. Adele

Fråga 15

I april är det åter dags för sommelier-SM där det tävlas i vinkunskap, såväl teoretisk och praktisk. Vem är regerande svensk mästare?

A. Ellen Franzén

B. Emma Ziemann

C. Fredrik Lindfors

Fråga 16

En växande trend i Champagne är stilla viner, det vill säga vita och röda viner som inte är mousserande. Vad kallas dessa?

A. Blanc de blancs

B. Coteaux Champenois

C. Champignons au vin

Fråga 17

Att ta fram, paketera och sälja vin som passar en viss målgrupp och lansera detta under eget varumärke är betydligt vanligare vad man kan tro. Metoden förkortas BOB, vad står den för?

A. Billigt Och Bra

B. Building Other’s Business

C. Buyers Own Brand

Fråga 18

Hur många inköpare på Systembolaget ansvarar för allt vin som säljs i det fasta och tillfälliga sortimentet?

A. 7

B. 17

C. 27

Facit: 1 C (9), 2 A (Leonardo di Caprio), 3 A (Distanshandel), 4 B (Frost och nederbörd), 5 B (Central Otago, Nya Zeeland), 6 A (Portugal), 7 B (Det saknas en egen kategori), 8 A (Viura), 9 B (Pouilly-Fuissé), 10 B (54 000), 11 C (Leif G.W. Persson), 12 B (Crémant), 13 A (Tegnér & son), 14 C (Adele), 15 A (Ellen Franzén), 16 B (Coteaux Champenois), 17 C (Buyers Own Brand), 18 A (7)

