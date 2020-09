Vardagsmat med smak av hela världen

Zeina Mourtadas recept är hämtade ur ”Veckans matsedel. Middagsrecept från olika delar av världen” (Bonnier Fakta). Ulrika Ekblom tog bilderna.

Chicken tinga tacos – tacos med kyckling

Det här, mina vänner, är riktigt goda grejer! Mexikansk chicken tinga med så goda smaker att dina smaklökar kommer att dansa salsa! Perfekt att göra om du har kycklingrester.

Falafel-ish på nolltid

Ja, ni känner kanske igen känslan när man får ett akut sug efter falafel och vill ha det NU! Då kan man göra fuskfalafel och hoppa över alla moment med blötläggning av kikärter, malning, fritering osv. Servera med goda tillbehör och njut!

Panang loog chin nua – thai-köttbullar i jordnötssås

Saftiga köttbullar fulla med smak. När de är stekta och blandade med jordnötssåsen ser de lustigt nog nästan ut som våra klassiska svenska köttbullar i gräddsås.

Norsk fiskesuppe

En klassisk norsk fisksoppa som trots sin enkelhet känns lite lyxig. Om du vill sätta guldkant på soppan kan du toppa den med handskalade räkor vid servering. Tricket för att få saftiga fiskbitar som håller ihop är att tillsätta dem i slutet av koktiden, och att låta fisken sjuda sakta.

Kumpir – turkisk bakad potatis

Bakad potatis med extra allt! I Turkiet är kumpir typisk street food. En maffig bakad potatis som toppas med allt möjligt: korv, krämiga sallader, krispiga grönsaker, såser, ost ... less is NOT more. Potatisen blandas med smör och ost när den är rykande het och blir ett fylligt potatismos. Ovanpå: massor av goda grejer. Du kan variera din kumpir hur mycket som helst. Kanske har du tacorester från gårdagens middag? Perfekt, gör en tacos kumpir!

