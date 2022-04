14 000 nya laddstolpar behövs – per vecka

I somras presenterade EU-kommissionen sitt stora klimatpaket ”Fit for 55” som syftar till att minska utsläppen med 55 procent jämfört med nivån år 1990. Vad gäller EU:s vägar finns det tydligt uttalade mål. Enligt planen ska det år 2030 finnas 3,5 miljoner laddningsstationer för elbilar runt om i unionen och kapaciteten ska uppgå till minst en kilowatt per registrerad elbil och 0,67 kilowatt per laddhybrid. Det ska inte heller vara mer än 60 kilometer mellan laddstolparna längs Europas större vägar.

Det kan låta ambitiöst men enligt en ny rapport som McKinsey och bilbranschorganisationen ACEA, där bland andra de svenska lastbilsjättarna Volvo och Scania ingår, har tagit fram så räcker inte detta på långa vägar för att nå målet. Enligt beräkningar i rapporten ”European EV Charging Infrastructure Masterplan” kommer det 2030 finnas sammanlagt 42,8 miljoner laddbara bilar i EU, varav 34,7 miljoner elbilar.

Och för att tillgodose deras behov av laddning kommer det enligt analysen behövas dubbelt så många laddstationer som EU räknat med. Hela 6,8 miljoner publika laddstolpar kommer att behöva installeras fram till 2030 för att klara målet. Omräknat till en mer greppbar nivå så kommer det att behöva installeras 14 000 nya laddstationer varje vecka fram till dess.

Foto: Pär Fredin/TT

I nuläget är tempo betydligt lägre. I dag installeras det knappt 2 000 laddstationer varje vecka i EU-länderna. Under de senaste fem åren har antalet laddbara bilar i EU tiofaldigats men bara 2,5 gånger så många publika laddstationer har installerats under samma period, enligt rapportförfattarna.

I Di Mobilitets nya rapport Mobility Insights, som publicerades tidigare i veckan, har datajournalister på Newsworthy tittat på hur Sverige ligger till på laddfronten genom att bland annat se hur det förhåller sig till EU-direktivet.

Med EU:s målvärden på en kilowatt per registrerad elbil och 0,67 kilowatt per laddhybrid borde Sveriges publika laddstationer kunna erbjuda en samlad kapacitet på drygt 240 megawatt. Det målet klarar Sverige i dag med god marginal, enligt analysen. Om vi summerar alla de laddplatser som finns listade på sajten Chargefinder kommer vi upp till en total kapacitet på närmare 600 megawatt, vilket är mer än dubbla EU:s målvärden.

Bryter man ner siffrorna geografiskt skulle samtliga regioner i Sverige klara EU:s målvärde – med undantag för Stockholms län, vars siffror är svårtolkade på grund av de många leasingbilar som är registrerade i länet.

Det kan ta väldigt lång tid att få svar på en kapacitetsförfrågan hos ett elnätsbolag.

Båda rapporterna identifierar också flera flaskhalsar som sätter käppar i hjulen för en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen.

– Det första är bygglovsprocesserna som tar lång tid och som kan se väldigt olika ut i olika delar av landet. Det andra marken. Markägarna ser potentialen och höjer priserna, samtidigt som det kan vara svårt att omvandla jordbruksmark till industrimark, säger Mazdak Haghanipour, teknisk specialist på Bil Sweden, och lägger till:

– Det tredje är ledtiderna hos elnätsbolagen. Det kan ta väldigt lång tid att få svar på en kapacitetsförfrågan hos ett elnätsbolag.

Bristen på kvalificerade installatörer är ytterligare en flaskhals som nämns i McKinseys rapport, där man också slår fast att det kommer att behöva installeras mer än 184 laddpunkter per 100 kilometer väg längst Europas större stråk. Kostnaden för hela utbyggnaden av infrastrukturen beräknas uppgå till 280 miljarder euro, motsvarande nästan 2 900 miljarder kronor, fram till 2030, varav cirka 30 procent på publika laddstationer.

McKinsey och ACEA betonar att de åtta miljarder euro, motsvarande nästan 83 miljarder kronor, som årligen behöver investeras i publik laddinfrastruktur enbart motsvarar cirka 18 procent av de årliga investeringarna som görs på 5G och fibernätverk i regionen.

Läs mer: Fler elbilar men dålig fart på laddutbyggnaden