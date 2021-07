Audis svar på Volkswagen ID.4

Efter en ganska trög start börjar elbilarna från Volkswagen-koncernen nu att komma på bred front. Det är dags för Audi att lansera sin första modell byggd på samma grund, den så kallade MEB-plattformen, som tidigare lanserade Volkswagen ID.3, ID.4 och Skoda Enyaq.

Att Audi riktar sig till en mer välbärgad målgrupp än Skoda och Volkswagen är befäst sedan länge, men även om nya Q4 e-tron har fått en egen identitet så lyser Volkswagenarvet igenom. Formerna över de bakre hjulhusen påminner en hel del om ID.4, så även ljusribban som sträcker sig över bakdelen. Men överlag har Q4 e-tron mer tyskt åtstramade former än ID.4 som nästan upplevs lekfull i jämförelse.

Provkörningsbilen är en Audi Q4 50 e-tron quattro som i nuläget är toppversionen och den första elbilen baserad på den så kallade MEB-plattformen att lanseras med fyrhjulsdrift. Den bakhjulsdrivna grundversionen Q4 35 e-tron har ett grundpris på 475 000 kronor, lägre än Skoda Enyaq som dock är bättre utrustad från start.

På grund av den extra motorn som driver framhjulen har 50 quattro lite kortare räckvidd än den bakhjulsdrivna 40-versionen med lika stort batteri, 48,3 respektive 51,6 mil ska de ta sig. Den minsta 35-versionen med ett batteri på 52 i stället för 77 kilowattimmar klarar som mest 34,1 mil.

När det blir dags att ladda klarar 40- och 50-versionerna upp till 125 kilowatts snabbladdning och 11 kilowatt med laddbox hemma. 35-versionen får nöja sig med 100 respektive 7,6 kilowatt i grundutförande. Under det första året ingår Audis e-tron Charging Service och du får snabbladda till ett reducerat pris om 3:30 kronor per kilowattimme hos Ionity. Därefter kostar tjänsten 189:45 kronor per månad.

Känslan i kupén är exklusiv med hög kvalitet på materialval och designen har för märket typiskt raka linjer. Med den lilla vippknappen på mittkonsolen läggs växeln i och med ytterligare en vippning aktiveras B-läget som ger bromskraftåtervinning med tydlig inbromsning när foten tas från gaspedalen.

Färden är fast men ändå bekväm i stolar med bra stoppning, stöd och justermöjligheter. Styrningen har mer välavvägd tyngd jämfört med syskonbilarna från Volkswagen och Skoda. På grund av elbilens tysta gång framträder ett sorl från däcken som störande och troligen kan det till viss del skyllas på provbilens däckstorlek. 21-tumsfälgar med breda, tunna däck sitter monterade som extrautrustning. Standard är 19-tum.

Volkswagen-gruppen har väntat med att lansera någon av de andra märkenas modeller med fyrhjulsdrift, som ju är Audis signum. Men inom kort kommer även Skoda och Volkswagen med fyrhjulsdrivna versioner och ungefär samtidigt under sensommaren kommer ytterligare en version av Q4 e-tron lanseras – coupéversionen Sportback.

Är du sedan tidigare bekant med Audi kommer du att känna dig som hemma i Q4 e-tron. Men med tanke på att koncernens andra märken är på gång med direkta konkurrenter som i stort sett har samma grundprestanda till ett lägre pris bör du kanske vänta med din beställning.

Audi Q4 50 e-tron quattro Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning. Förbrukning vid blandad körning: 1,82 kWh/mil. Räckvidd: 48,3 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 641.900/4.921/5.245 kronor. Miljöförmåner: 70.000 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 2 år, vagn­skada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år eller 16.000 mil. Teknik Elmotorer: Fram 109 hk, bak 204 hk. Total effekt 299 hk. Batterikapacitet: 76,6 kWh. Max laddeffekt: 125 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift Växellåda: Enväxlad. Acceleration 0–100 km/tim: 6,2 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,1 tum. 11,6 tum tillval. App: My Audi. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 459/187/162 centimeter. Bagagevolym: 520–1.490 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2.210 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.200 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 4 Miljö 5 Komfort 4 Ekonomi 3 Totalbetyg = 20 av 25 Plus Styrning. Komfort. Fyrhjulsdrift. Minus Däcksbuller. Pris. Värmepump kostar extra i billigaste versionen. Visa mer

