Bedrägeriförsöken med Transportstyrelsens nummer fortsätter

– Jag kände igen numret 0771-14 15 16 så jag svarade och den som ringde presenterade sig som från Transportstyrelsen, säger Ruben Börjesson.

– Men det osade lite katt, framför allt när jag fick det förklarat för mig att jag hade betalat för mycket i skatt för en av mina bilar. Det lät helt fel i mina öron att Transportstyrelsen skulle ringa och delge mig den informationen, berättar han vidare.

Ruben Börjessons magkänsla är det inget fel på, för detta är långt ifrån gängse arbetsrutin för Transportstyrelsen. Med andra ord blev han utsatt för ett bedrägeriförsök, något som Ruben Börjesson även fick bekräftat när han senare ringde tillbaka på det uppringda numret – vilket då tog honom till riktiga Transportstyrelsens fordonskundtjänst.

– När jag ställde frågan om de verkligen ringde upp för att delge sådan information blev svaret ett tydligt nej. Den jag pratade med sa tydligt att Transportstyrelsen ­aldrig ringer för att delge den här typen av information, säger Ruben Börjesson.

Bedrägeriförsöket började med att han fick frågan om han hette just Ruben Börjesson. Därefter läste uppringaren upp Ruben Börjessons personnummer och bad honom bekräfta – allting stämde dittills. Därefter läste uppringaren upp registreringsnumret på Ruben Börjessons bil, vilket också stämde – men sedan föll fasaden. Uppringaren uppgav att Ruben Börjesson skulle få 790 kronor ­tillbaka då han betalat för mycket i skatt, vilket inte stämde. Däremot stämmer beloppet, om bilen hade ställts av den dagen då samtalet kom – men bilen varken var eller är avställd. Något som riktiga Transportstyrelsens fordonskundtjänst kunde bekräfta när Ruben Börjesson senare ringde till dem.

– Samtalet bröts men ­killen ringde upp direkt igen. Jag sa att jag var ute och åkte och han erbjöd sig att ringa tillbaka senare, vilket aldrig skedde. Då ringde jag själv tillbaka och kom till Transportstyrelsen. Exakt hur ­bedrägeriet skulle gå vidare fick jag ­därmed aldrig reda på, men det är ju märkligt att rätt nummer till Transportstyrelsen (0771-14 15 16) dök upp på min telefon när bedragaren ringde, berättar Ruben Börjesson.

Bedrägeriförsök i Transportstyrelsens namn är inget nytt och för snart ett år sedan publicerade de själva en nyhet på sin hemsida där de varnade för just det inträffade. De första liknande fallen uppdagades under sommaren 2020 och handlade om precis ett sådant händelseförlopp som Ruben Börjesson utsattes för. Fortsättningen i bedrägeriet innebar att medborgare uppmanades logga in i ”Mina Fordon” via Transportstyrelsen samtidigt som de skulle uppge sitt kontonummer, så skulle pengarna sättas tillbaka på medborgarens bankkonto. Transportstyrelsen gjorde redan då en polisanmälan om bedrägligt beteende, men bedrägerimetoden används med andra ord fortfarande.

I en av nyheterna, som senast uppdaterades på Transportstyrelsens hemsida den 26 november 2020, står följande att läsa:

”Transportstyrelsen vill understryka att vi inte agerar på detta sätt! Det är inte vi som ringer upp och ber allmänheten att logga in och uppge sina bank-id och kortnummer. Om man får ett sådant samtal vill vi uppmana att man gör en polisanmälan.”

Monica Näslund är pressansvarig på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson

Nyligen, den 22 oktober 2021, gick Transportstyrelsen på sin hemsida ut med en varning för bedragare, där man ytterligare understryker faktum – lämna aldrig ut koder eller inloggningsuppgifter till din internetbank. Vidare understryks även att Transportstyrelsen aldrig ringer upp personer i det här syftet. Om för mycket fordonsskatt har betalats in sker en återbetalning helt automatiskt.

– Vi uppmanar alla som blir utsatta att polisanmäla när något liknande händer, säger Monica Näslund, pressansvarig på Transportstyrelsen.

