Bilarnas katalysatorer nytt byte för tjuvar

Volvo, Volkswagen och Audi hamnar i topp på listan över de mest stulna bilarna under det första halvåret 2020. Totalt stals 3.434 bilar i Sverige under perioden januari till juni, visar ny statistik från branschorganisationen Larmtjänst. Det innebär att stölderna inte har minskat under pandemin,.

En majoritet av bilstölderna skedde i storstadsregionerna med Stockholm i topp. Det är inte bara dyra, så kallade premiumbilar, som stjäls. Märken som Audi, BMW och Mercedes hamnar högt upp i statistiken, men listan över de mest stulna märkena toppas av Volvo med 651 stulna bilar, tätt följt av Volkswagen med 388 stulna bilar, vilket till stor del kan förklaras med att det är två märken som säljer bra i Sverige.

– Att Volvo toppar listan beror inte enbart på att Volvo är ett populärt bilmärke i Sverige. De välorganiserade internationella brottsnätverken vet att det är Sverige de ska söka sig till när de får beställningar av Volvobilar, säger Stefan Brala, motorexpert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Mellan 70 och 90 procent av alla bilar och bildelar som stjäls i Sverige försvinner utomlands, enligt Trygghetskommissionens rapport från januari 2019. Stölderna bedöms vara beställningsjobb från internationella kriminella nätverk.

Att så många bilar och bildelar kan föras ut ur Sverige beror enligt försäkringsbranschen på att Tullverket inte har befogenheter nog. Om tullen hittar misstänkt stöldgods på väg ut ur landet kan de bara tillkalla polis. De har inte rätt att beslagta en misstänkt stulen bil eller gripa personer.

Smugglingslagen reglerar vad tullen får göra. När det gäller vad som kommer in i landet har tullen långtgående befogenheter men när det gäller utförsel av gods är det bara ett litet antal produkter man har möjlighet att stoppa, bland annat konstskatter och vissa vapen.

Regeringen har nyligen skickat ut ett förslag om en lagändring på remiss om att Tullverket ska få stoppa misstänkt stöldgods från och med juli 2021. Förslaget väntas inte stöta på något motstånd.

– Tullen behöver få ökade befogenheter och resurser för sin brottsbekämpande verksamhet så att stöldligorna slutar se Sverige som ett smörgåsbord av dyra bilar och reservdelar, säger Stefan Brala.

Det är inte bara hela bilar som stjäls. Rattar, krockkuddar och navigationsenheter har länge varit eftertraktade av tjuvar, men i år kan man se en explosionsartad ökning av stulna katalysatorer.

Katalysatorer kan innehålla platina, palladium och rodium. Även om mängderna är väldigt små är det lönsamt för stöldligorna eftersom exempelvis rodium är en väldigt dyr ädelmetall. Hittills i år har stölder av katalysatorer ökat med 4.000 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst märkena Mitsubishi, Renault och Toyota som drabbas.

– Stölder av katalysatorer är en ny företeelse, det är först senaste två åren vi ser en kraftig ökning. Enligt siffror från Larmtjänst har stölderna ökat med flera tusen procent. Stölderna beror troligen på ett stigande råvarupris vilket gör att tjuvarna ser en marknad i att stjäla katalysatorerna, säger Stefan Brala.

Som bilägare är det svårt att förhindra stölderna och det är inte ovanligt att tjuvarna återkommer till samma bil och stjäl även den nya katalysatorn.

– Jag rekommenderar att man parkerar bilen i garage om man har möjlighet eller på ett upplyst område. Med de enkla åtgärderna har du som bilägare gjort mycket för att förhindra stöld. Men vi ser också att stölderna sker mitt på ljusa dagen. Det är efterfrågan som styr tjuven. Om det i morgon visar sig att en ny reservdel eller bilmodell betingar ett högt värde så går ingenting säkert. Det ser vi inte minst på katalysatorer som innehåller ädelmetaller och som i dag stjäls från äldre Toyotabilar, säger Stefan Brala.