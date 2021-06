Bilen som alla familjer borde ha men inte kommer att köpa

Toyota Proace Verso electric är en konstruktion från PSA – eller numera Stellantis – en koncern där bland andra Citroën, Opel och Peugeot ingår, men försedd med Toyota-emblem. Inget fel med det, Peugeot ligger före Toyota när det handlar om elbilar så det kan ses som naturligt. Den här bilen har funnits som eldriven hantverkarbil under andra varumärken ett tag.

Nu finns den som transportör av människor. Bilen vi kör här är toppmodellen Executive med sex sittplatser och med ett pris i just det här utförandet på hela 737.375 kronor. Det kan möjligen gå att räkna hem ekonomiskt om man driver en taxiverksamhet.

Den finns dock i enklare utföranden, då har den tilläggsnamnet Shuttle och är niositsig. Grundpriset är dock fortfarande hutlösa 556 .125 kronor med batteri på 50 kilowattimmar och 624 .875 kronor med 75 kilowattimmar stort batteri. Lägg därtill diverse utrustning som kostar extra.

Det första jag gör är att lyfta ur en av bakstolarna. Jag ska nämligen ta hem en nyinköpt cykel, och med de sex sittplatserna monterade i bilen är bagageutrymmet minimalt. Att ta ur stolen är enkelt, den sitter monterad i skenor i golvet, men den är tung. När den väl är ute ur bilen så ökas dock lastutrymmet med en dryg kubikmeter.

Flygplanskänsla. Luftig kupé och panoramaglastak. Foto: Glenn Lindberg

Mellan stolarna i den mittersta raden sitter en flexibel och flygplansinspirerad mittkonsol med ett djupt förvaringsfack. På framstolarnas ryggar finns nedfällbara bordsskivor med fästen för läsplattor eller rent av analoga böcker. Varsin stol, mugghållare, gott om plats tack vare bilens bredd på 192 centimeter gör bilen som gjord för en långresa.

Men trots det förhållandevis stora batteriet på 75 kilowattimmar så står det aldrig mer än 33,4 mils räckvidd på displayen när jag tar ur laddsladden på morgonen. I stadstrafik varierar förbrukningen mellan 2,4 och 2,9 kilowattimmar per mil, och vid motorvägskörning går den gärna över tre kilowattimmar per mil.

Jag har förmånen att kunna ladda hemma och betalar nästan exakt 1:50 kronor per kilowattimme, vilket ger en drivmedelskostnad på strax under fyra kronor per mil. Väldigt mycket billigare än diesel eller bensin.

Men det går inte att komma ifrån det höga inköpspriset för familjebussen som man inte vill åka på långresa med då den utsätter familjen för laddstopp varannan timme och man tvingas att betala dyrt för att snabbladda längs vägen.

100 kilowatt, eller 136 hästkrafter, utvecklas ur den lilla motorn placerad framtill. Foto: Glenn Lindberg

Proace Verso electric har en ombordladdare med stöd för laddeffekt på 11 kilowatt, vilket gör att laddning från tomt till fullt batteri går på cirka 7–8 timmar om du har en 11 kilowattsladdare hemma. De flesta nya elbilar kan dock laddas med 22 kilowatt. Det borde Toyotan också kunna.

Den har däremot stöd för 100 kilowatts snabbladdning, vilket innebär att den kan laddas fullt på en dryg halvtimme. Om nu laddaren mot förmodan skulle råka ge den effekten.

Men hur är bilen att köra? Jo, den är riktigt bra. Den eldrivna familjebussen väger 415 kilogram mer än en konventionellt driven Proace Verso, och batterierna är placerade i golvet vilket ger en stabil körkänsla. Bilen går tungt över skarvar i vägen och gungar till när man exempelvis har passerat ett gupp på motorvägen. Nackdelen är att maxlasten blir lidande när själva bilen är så tung. Endast 455 kg får lastas enligt Transportstyrelsens register.

Trots längden på drygt fem meter är bilen smidig att hantera, med snäv vändcirkel. Och tack vare den föredömligt lådformade karossen är det lätt att ha uppsikt över var den börjar och slutar.

Växelspaken utgörs av ett litet smidigt vred som automatiskt lägger i parkeringsläget när man stänger av motorn. Foto: Glenn Lindberg

För dagligt bruk kring hemmet, med sällan mindre än fyra barn i varierande storlekar i bilen, fungerar Proace verso electric utmärkt. El fylls på under natten och ger tillräcklig räckvidd för dagliga resor. Sidodörrarna skjuts enkelt upp med en knapptryckning och ljudkomforten är god. Men är den här bilen värd över 700 .000 kronor? Nej, för de pengarna får man en Skoda Enyaq med 50 mils räckvidd plus en ny Dacia Spring – Europas billigaste elbil. Tyvärr är det priset som fortfarande hindrar de flesta från att slå till på en elbil.

Toyota Proace Verso Electric Executive Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Elförbrukning vid blandad körning: 2,4–2,7 kWh/mil. Räckvidd: 33 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 737 375/6.648/ ej möjligt kronor. Inköpsbonus: 70.000 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 6 år, batteri 8 år. Teknik Motor: Elmotor 136 hk, 260 Nm. Batterikapacitet: 75 kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad reduktionslåda. Acceleration 0-100 km/tim: 13,3. Toppfart: 130 km/tim. Digitalt Pekskärm: 7 tum. App: My T. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 531/192/190 centimeter. Bagagevolym: 980 liter. Tjänstevikt: 2.515 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.000 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Komfort 5 Miljö 5 Ekonomi 3 Totalbetyg = 20 av 25 Plus Alla får plats. Hög komfort. 100 kW snabbladdning. Minus För högt pris. För kort räckvidd. Få förvaringsutrymmen vid förarplats. Visa mer

