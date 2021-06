Biogas-Golf som landar mitt i politisk korseld

Förardörren på testbilen åker igen med en duns. VW Golf är sedan den ritades i första versionen 1974 av Giorgetto Giugiaro en av bilvärldens måttstockar.

Nu är det slut med det.

När den åttonde generation Golf lanserades i höstas möttes den av en gäspning – för samtidigt visade Volkswagen sin framtidsbil – elbilen ID.3.

Golf kan i dag inte ens köpas som elbil, men finns i två intressanta klimatversioner: som laddhybrid och som biogasbil.

Vi sitter nu bakom ratten i biogasbilen som kallas TGI. Vi känner igen oss i en stram men trygg Golf-miljö. Många funktioner styrs i instrumentbrädans mitt på en stor pekskärm. Den fungerar generande dåligt med en fördröjning i reaktioner och ibland meddelande exempelvis radion att den inte var ”tillgänglig”.

En Golf är en Golf är en Golf. Stramt och småtråkigt. Det behövs en kännare av rang för att skilja åttionde generationen från den innan. Foto: Jonas Fröberg

Men nu till det intressanta: gasdriften. Koldioxidutsläppen sänks dramatiskt jämfört med att köra på bensin. Exakt hur mycket är svårt att säga eftersom det skiftar i kort sagt varje gaspump, men generellt är 95 procent av fordonsgasen i Sverige förnybar – alltså biogas.

Enligt Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare vid ett forskningscenter vid Linköpings universitet sänks koldioxidutsläppen betydligt.

– Med svensk biogas sänks koldioxidutsläppen aldrig med mindre än 80 procent jämfört med en bensinbil, men ofta är klimatnyttan betydligt större.

Det beror på hur biogasen framställs. I Sverige görs biogas i huvudsak i så kallade samrötningsanläggningar utifrån matavfall och rester från livsmedelsindustrin, men även av slam i de större reningsverken.

Därför blev det ett ramaskri nyligen när Sverige skulle sluta klassa biogasbilar för miljöbilar i statliga upphandlingar enligt ett EU-direktiv. Det påverkade dock bara statliga inköp, men det var en viktig signal. Sista ordet är dock inte sagt innan EU-direktivet ska börja gälla i augusti.

Lättmetallfälgar är standard. Foto: Jonas Fröberg

Som privatköpare får du fortfarande 10.000 kronor i statlig inköpsbonus. För tjänstebilsåkare togs den extra nedsättningen av förmånsvärdet bort vid årsskiftet för både el- och gasbilar.

Tillbaka till vår testbil. Den är byggd för att i princip bara köras på gas med 40 mils räckvidd och tre gastankar som tillsammans rymmer 115 liter gas. En liten bensintank på 9 mil finns om gasen tar slut.

Vi åkte på reportageresa norrut mot Umeå och i Ångermanlands inland. Det finns numera hyfsat många biogasmackar längs E4:an som löper efter kusten. Men för Sveriges vidsträckta inland ovanför Falun är läget en katastrof: det finns en (1) mack i Östersund och en (1) i Boden. Det gör klimatvänliga biogasbilar i praktiken omöjliga att köpa där bilen behövs mest.

För att vara tydlig: det är riktigt dåligt.

Skärmar blänker i blickfånget, men pekskärmen är seg i reaktionen. Om fem år kommer nog denna generations bilar att ses som en parentes inom bilindustrin innan det digitala började fungera på riktigt. Foto: Jonas Fröberg

Vår testbil drog i genomsnitt strax under 0,4 kilo biogas per mil. Det gjorde att milkostnaden varierade mellan 6:75 och 7:65 kronor per mil. Biogas produceras lokalt till olika priser och i Sundsvall kostade den 17:94 kronor per kilo, i Södertälje 18:44 och i Umeå hela 19:28 kronor.

Det är billigare att köra på biogas än bensin där vi med test-Golfen hade landat på över 10 kronor per mil – räknat då bensinen kostar 16 kronor per liter och bilen drar runt 0,65 liter per mil.

Sammantaget en klok och klimatvänlig bil, som bara kan användas i en tredjedel av Sverige.

Psst, om någon i regeringen som vill förbättra klimatet läser detta – här har ni något att bita i.