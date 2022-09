Bonuslös elhybrid med extra kraft i kurvorna

Honda Civic e:HEV

Miljö

Koldioxidutsläpp: 108 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning vid blandad körning: 0,47 liter per mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: från 314 900/5257/i.u kronor.

Inköpsbonus: Nej.

Årlig fordonsskatt: 3 891 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 3 år.

Teknik

Bensin/el 2,0 liter. 140 hk, 186 Nm. Elmotorer 184 hk. Total effekt 184 hk.

(Honda anger att bilens effekt är 184 hk, samma som elmotorn ger. Bensinmotorn arbetar inte tillsammans med elmotor så därför finns ingen kombinerad effekt)

Batterikapacitet: 1,05 kWh.

Drivning: Framhjulsdrift

Växellåda: Automat.

Acceleration 0–100 km/tim: 8 sekunder.

Toppfart: 180 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: 9 tum, 10,2 tum är tillval.

App: My Honda +.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 455/180/141 centimeter.

Bagagevolym: 410–1 220 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1 600 kg.

Maximal släpvagnsvikt: i.u kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 4

Säkerhet 4

Miljö 3

Komfort 3

Ekonomi 3

Totalbetyg = 17 av 25

Plus

Styrning

Förbrukning

Interiör

Minus

Effekt

Exteriör

Sittposition