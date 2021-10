Brickor, kort och appar – så laddar du elbilen

Det är fortfarande få laddstolpar som accepterar vanliga betalkort som betalning. Kontanter kan vi helt glömma. Istället krävs att man registrerar sig som användare genom att ladda ner en app på sin mobiltelefon och koppla ett betalkort till appen.

Alternativt kan man beställa en laddbricka eller ett laddkort. Fördelen med detta är att du kan ladda bilen även om din telefon råkar vara urladdad. Du kan också lämna ifrån dig brickan eller kortet och låta någon i familjen ladda bilen.

Men vilka laddnätverk ska du koppla upp dig mot? Det finns en uppsjö av olika lokala laddoperatörer. Men egentligen räcker det att ladda ner några stora nationella aktörer. Lägg till en uppkoppling mot Ionity där det går att snabbladda upp till 350 kW så har du en ­anständig täckning för en Sverigeresa upp till Sundsvall – den norra halvan av Sverige är det sämre ställt med.

Vilka som fungerar bäst för dig beror på dina körvanor och vilka laddstationer som finns där du brukar köra. Dessutom handlar det om vilken elbil du kör. Har du en Renault Zoe som inte klarar att snabbladdas finns det ingen vits att leta efter snabbladdare.

Många elbilar som klarar snabbladdning har en gräns vid 50 kilo­watt och då behöver du inte skaffa dig tillgång till Ionitys 350-kilo­wattsladdare. Bilen sätter gränsen för laddhastigheten.

Förutom brickor och kort som kopplas direkt till laddoperatörerna kan det vara värt att se vad olika roamingoperatörer erbjuder. Det heter så när ett företag ­erbjuder ett kort eller en bricka som fungerar på flera olika nätverk. De flesta tillverkare erbjuder någon form av abonnemang som fungerar på många olika laddoperatörer, inte sällan i hela Europa. Det kan vara gratis eller så kostar det i form av en månadsavgift.

Om bilmärket är en av delägarna i Ionity får man troligen en bra rabatt på Ionitys höga elpriser. Laddnätverket Ionity ägs gemensamt av Mercedes-Benz, Volkswagen-koncernen med Audi och Porsche, samt BMW, Ford och Hyundai.

Som exempel kan nämnas laddabonnemanget Audi Charging Services som erbjuds ägare av Audis elbilar. Där går det att välja flera versioner. I en som kallas ”Transit” kostar abonnemanget 189,45 kronor per månad. Då kan man ladda för 3:30 kronor per kilowattimme på Ionity. Billigt med tanke på att direktkunder betalar 8:70 kronor per kilowattimme.

Men använder du i stället Audis tjänst på det konkurrerande laddnätverket Mer (som tidigare hette Bee) kostar snabbladdning 5,40 kronor per kilowattimme. Direktkunder hos Mer betalar 5:00 kronor per kilowattimme.

Ägare av Teslabilar har det enklare. Teslas eget rikstäckande laddnätverk med så kallade Superchargers laddar i hög hastighet upp till 250 kW och tillverkaren tar ut ett relativt lågt pris, 3,62 kronor per kilowattimme. Där kan bara Teslabilar laddas. Till skillnad från flertalet abonnemang för Ionity krävs Teslaägarna inte på någon årsavgift.

För utlandsresor krävs nya laddkort och allra helst en roamingtjänst. Abonnemangen som biltillverkarna erbjuder brukar omfatta många laddplatser i Europa. Det kanske inte blir den billigaste lösningen, men det ger enkel tillgång till laddning.

Fristående alternativ finns också. Tyska Maingau erbjuder fasta priser på 170 000 laddpunkter i Europa, även på Ionity-laddare.

I Sverige kostar laddning på Ionity via Maingau 75 cent per kilowattimme, vilket med dagens kurs blir 7:65 kronor per kilowattimme. Drygt en krona i rabatt jämfört med listpriset på 8:70 kronor per kilowattimme.

Så mycket kostar det att ladda elbilen Circle K – just nu gratis Kedjan bygger ut sina stationer med snabbladdare. För närvarande finns laddare med en kapacitet på 150 kilowatt på nio stationer. I appen måste du lägga till ett betalkort men laddningen är än så länge gratis. Priser: Gratis Eon – tar kontokort Eons laddkort fungerar också hos Vattenfalls laddare (InCharge). 35 platser för ultrasnabbladdare på 150–350 kilowatt. Med kontokort är laddningen 20 procent dyrare. Priser: AC 2:00–3:30 kr/kWh DC (<50 kW) 3:95–5:95 kr/kWh DC (51–350 kW) 5:25 kr/kWh Plugsurfing med roamingkort – dyrt Fungerar på 200 000 laddplatser i Europa. Kan bli osedvanligt dyrt. Plugsurfing lägger på en avgift ovanpå den avgift som operatören väljer att ta av Plugsurfing. Priser: Varierar beroende på operatörens och Plugsurfings påslag. Ionity – snabbast En kedja med ultrasnabbladdare, 350 kilowatt, spridda längs huvudvägarna. Betalning via laddkort eller QR-kod. Priset per kilowattimme är högt, 8:70 kronor, men det finns rabattformer. Priser: DC 350 kW 8:70 kr/kWh Maingau – bra på långresa Maingau gäller som betalning på 170 000 laddplatser i Europa. Generellt sett är laddningen dyr, dock relativt billig på Ionity- stationer. Priser: AC 6:52 kr/kWh DC 7:52 kr/kWh Ionity 7:64 kr/kWh Recharge – öppet nätverk Öppet nätverk med flera olika laddleverantörer och priser. Det går också att betala direkt utan att ha laddat ner en app på sin telefon. Då debiteras standardpriserna nedan. Priser: AC 3:00 kr/kWh DC (<50 kW) 5:15 kr/kWh DC (51–350 kW) 5:75 kr/kWh Mer – prisvärt Marknadsfördes tidigare som Bee och innan dess hette det Clever. Ett av landets största laddnätverk. Mer Around är ett intressant abonnemang för den som kör på vägar med Mer-laddare. Laddar man mer än 80 kilowattimmar per månad på Mer-laddare lönar det sig att teckna ett fastprisavtal. Priser: Mer Flexible Gratis AC 3 kr/kWh DC 5 kr/kWh Mer Around 399 kr/månad, 450 kWh ingår i abonne­manget. Därutöver ­betalar man: AC 2:40 kr/kWh DC 4:40 kr/kWh InCharge – pris per minut Vattenfalls nätverk, fungerar även på Eons laddare. Snabbladdning debiteras per minut. Ultrasnabbladdarna på 120 kilowatt betalas per kilowattimme. Priser: AC 3:00 kr/kWh DC (50 kW) 2:40 kr/minut DC (120 kW) 4:50 kr/kWh AC = växelström, normalladdning upp till 22 kW. DC = likström, snabbladdning från 50 kW. Visa mer

