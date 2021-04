Bubbla på vift blev räddad av pump

Trogna läsare av denna sida minns säkert artiklarna om bilmodellen Valiant som polisbil från januari i år. Där figurerade bland annat en bild från 1978 på en Valiant i sladd tagen av en ung Nils Simonsson. Sådan far sådan son heter det, men nu blir det omvänt då Nils far Sture har skickat in bilder till redaktionen. Denna gång lämnar vi dock blåljus, däckskrik och polisingripanden för att flytta oss långt norröver och än längre tillbaka i tiden.

Året är 1957 och platsen för ena bilden är norska Skibotn som definitivt inte var målet för resan. Den startade Sture och svågern Sölve i Luleå med riktning mot Tromsö i Norge för att se på valfångst.

– Vi kom både dit och tillbaka, men nån gång for vi vilse och hamnade på den plats som bilden visar, berättar Sture Simonsson.

Foto: Sture Simonsson

På bilden ser det ut som världens ände, vilket det också praktiskt taget var – vägen slutade där vid bensinpumpen.

– Bara att vända och pröva nya vägar. Men Esso var tack och lov på plats för nödvändig påfyllning av motorbränsle, fortsätter Sture.

Den andra bilden visar gränsen mellan Norge och Finland.

Bilen i fråga tar väl ingen fel på: Volkswagen Typ 1. Sture köpte sin”Bubbla” året innan resan och behöll den något år till innan han skiftande till Morris när familjen skulle få utökning. Han första fordon var emellertid en tvåhjulig Lambretta som han köpte 1953 eller 1954.

I Tromsö fick de enligt planen se valar, dock inga levande. De gick omkring i hamnen där styckningen skedde. Det hela kan verka makabert med dagens ögon sett, men först 1985 inträdde förbudet för kommersiell fångst av stora valar.

Tillbaka till pumpen. Namnet Esso hade sina rötter i amerikanska Standard Oil och i Sverige dök skyltar med logotypen upp 1939. Samma år som valjaktsförbudet trädde i kraft köptes Svenska Esso AB av norska Statoil. Sedan 2016 känner vi bensinstationerna som Circle K, ett varumärke som ägs av kanadensiska Alimentation Couche-Tard. En sådan station finns faktiskt i dag i Skibotn, om än inte på samma plats som på bilden här. Ett hett tips för de läsare som eventuellt hamnar på villovägar som Sture gjorde 1957. De har dessutom mer än en pump.

