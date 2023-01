De är nära släktingar – men bilarna skiljer sig ändå rejält

Volkswagen hyllades ordentligt när de för 20 år sedan började bygga bilar efter en slags plattformsprincip. Konceptet: så mycket gemensamma delar som möjligt under skalet och sen krydda med unik design och olika material där det syns och känns.

Självklart har resten av bilvärlden hakat på och det här är grunden i skapandet av de stora bilkoncerner vi sett ta form de senaste åren. Geely köper upp märke efter märke för att sprida sina nya elbilsplattformar – och stora Stellantis har i dag 14 bilmärken som alla får samma byggklossar. En Jeep är en Opel som är en Peugeot som är en Alfa Romeo...

Ja, ni förstår principen.

Så när vi kikade på listan över bilar som deltog i Årets Bil-juryns stora testvecka i Danmark föll ögonen såklart på syskonen Renault Austral och Nissan X-Trail. Båda byggs på plattformen med bokstavskombinationen CMF-C/D och borde alltså ha väldigt mycket gemensamt.

Det överraskande är att de inte har det. Kanske ska vi ta det som ett tecken på att det faktiskt på riktigt knakar i alliansen mellan Renault och Nissan, alliansen som har Mitsubishi som ett tredje stödben.

Bild 1 av 2 Eldrift men med fossil bensin som bränsle. Nissan låter bensinmotorn ladda batteriet. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Renault ersätter modellen Kadjar med Austral. Notera hur lågt föraren sitter i kupén. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Båda har visserligen trecylindriga bensin­motorer under huven men där slutar likheterna. Nissan anser att det mest energieffektiva är att låta bensinmotorn på 1,5 liter ladda ett litet batteri på två kilowattimmar och sen låta en eller två elmotorer, beroende på två- eller fyrhjulsdrift, driva bilen framåt.

Renault anser att en hybriddrivlina med en bensinmotor på 1,2 liter och en elmotor som hjälper bilen komma iväg är den bästa lösningen.

Interiören skiljer sig också åt, med olika stora bildskärmar. Renault har en integrerad 12.3-tumsskärm med Googles operativsystem i botten – med allt vad det betyder av smart och enkelt gränssnitt. Nissan har två bildskärmar på 10,2 tum styck plus en rejält tilltagen head-up-display på vindrutan. Det går att ansluta X-Trail till Googles röstassistent men Nissan väljer att sköta flera funktioner via sin egen Nissan Connect Service. Renault har däremot tecknat avtal med Google om ytterligare samarbete för att skapa ”framtidens digitala bil”.

Bild 1 av 2 Renault har valt en helt integrerad bildskärm och lyxat till med Googles operativsystem. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 En traditionell instrumentering med fristående bildskärm i Nissan X-Trail. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

De två syskonen är inte ens lika långa eller har samma hjulbas. X-Trail har ett axelavstånd på 271 centimeter – fyra centimeter längre än Austral. Nissans X-Trail är 4,68 meter lång – hela 17 centimeter längre än Austral. Längden har Nissan använt till att försöka klämma in en tredje stolsrad. Men det borde de kanske inte gjort, för det är i praktiken omöjligt att sitta allra längst bak.

Nissan är först ut till svenska kunder, med en fullutrustad X-Trail med fyrhjulsdrift för strax under en halv miljon kronor. Det är mycket pengar men det finns sannerligen inte många nya stora suvar med en prislapp på under 500 000 kronor.

Om Renault klämmer in sin Austral under halvmiljonen återstår att se. Vd:n Luca de Meo vill sälja färre men dyrare bilar och alltså tjäna mer pengar på varje bil. Där har vi ytterligare en anledning till att han valt bort Nissans dyrare drivlina, inte satsat på laddhybrid och i stället använt redan färdiga tekniska lösningar som fyrhjulsstyrning, avancerade assistanssystem och finesser som företaget redan betalat Google för. Vi får vänta till en bit in på 2023 innan vi ser Renault Austral i svenska bilhallar.

Längre fram kommer Austral troligen också i en längre sjusitsig version.

Bagageutrymmet i Nissan X-Trail är på 485 liter. Med baksätet fällt går det att packa på 1 424 liter. Foto: Patrik Lindgren

Syskonen som fötts från samma plattform har alltså tagit två helt olika vägar till bilhallarna. Både X-Trail och Austral kommer att säljas med mildhybriddrivlinor och kanske kommer de två modellerna att visa större likheter, vi får se.

Det är ändå uppfriskande med ett plattforms­tänk med fler skillnader än likheter. Sen får vi se om det verkligen är lönsamt i längden att bygga så här olika bilar från en och samma grundstomme.

Jag kör båda bilarna flera gånger på landsvägar. Austral reagerar snabbt, är kvick i rörelserna och responsen från motorn är fin. Men varje gång jag släpper på gasen, närmar mig en korsning eller en rondell börjar bensinmotorn och elmotorn att bråka om vem som ska bestämma. Det är irriterande.

Bagagevolymen i Renault Austral är lite större än i syskonet – 555 liter och 1 455 liter när baksätet är fällt. Foto: Patrik Lindgren

Det går verkligen inte att köra runt i bilar som beter sig på det viset och det hjälper inte hur jag försöker anpassa min körstil.

På samma sätt blir jag irriterad på interiören i den annars så fina X-Trail. Informationsskärmen hänger inte med och jag trycker flera gånger på menyn för att något ska hända. Det går verkligen inte att ha en bildskärm som beter sig på det viset. Speciellt inte som jag precis suttit i Google-försedda Austral som är så lättillgänglig.

Valet är därför väldigt svårt. Men det blir Nissan X-Trail trots allt. Med minsta möjliga marginal.

Renault Austral 1,2 Tce E-Tech Full Hybrid 200 auto Miljö Koldioxidutsläpp: 104 gram/km vid blandad körning. Förbrukning: 0,46 liter per mil vid blandad körning. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: Lansering senare i år. Årlig fordonsskatt: 3 463 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, lackskydd 3 år, rostskydd 12 år, assistans 5 år. Teknik Bensin 130 hk, 205 Nm. Elmotor 67 hk. Startgenerator 33,5 hk. Total effekt 199 hk. Batterikapacitet: 2 kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: Automat. Acceleration 0–100 km/tim: 8,4 sekunder. Toppfart: 175 km/tim. Digitalt Pekskärm: 12,3 tum. App: My Renault. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Det som rör informationssystemet. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 451/184/164 centimeter. Bagagevolym: 555–1 455 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1 592 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 500 kg. Betyg del för del: Köregenskaper 3 Säkerhet 5 Miljö 3 Komfort 3 Ekonomi 3 Totalbetyg = 17 av 25 Plus Operativsystem. Pigg. Styrning. Minus Ryckig växellåda. Går ej på bara el. Detaljkvalitet invändigt. Visa mer

Nissan X-Trail e-4orce 4WD e-Power Miljö Koldioxidutsläpp: 148 gram/km vid blandad körning. Förbrukning: 0,65 liter per mil vid blandad körning. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 417 400/6 887/5 495 kronor. Årlig fordonsskatt: 8 746 kronor per år under de tre första åren, därefter 1 174 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, lackskydd 3 år, rostskydd 12 år, assistans 3 år. Teknik Bensin 160 hk, 300 Nm. Elmotor 200 + 125 hk hk. Total effekt 213 hk. Batterikapacitet: 2,1 kWh. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: Automat. Acceleration 0–100 km/tim: 7,2 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,8 tum. App: Nissan Connect Service. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Det som rör informationssystemet. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 468/184/172 centimeter. Bagagevolym: 485–1 424 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2 067 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 650 kg. Betyg del för del: Köregenskaper 2 Säkerhet 5 Miljö 3 Komfort 4 Ekonomi 4 Totalbetyg = 18 av 25 Plus Känns lyxig. Förbrukning, om du kör försiktigt. Design. Minus Usel tredje sätesrad. Seg och tråkig. Kort räckvidd på el. Visa mer

