Den vilda italienska jakten på tre Mini-bilar

När småtjuven Charlie Croker, spelad av Michael Caine, släpps ut ur fängelset har han snabbt en ny kupp på gång. Det handlar om att stjäla en last guldtackor i italienska Turin. Han sätter ihop ett gäng kompetenta tjuvar och efter en massa rabalder och käppar i hjulen lyckas de genomföra den stora stölden.

Guldtackorna lastas om i tre stycken Mini Cooper (de urbrittiska, från mitten av 1960-talet) och en hisnande biljakt inleds – på gågator, nedför trappor, längs järnvägsspår och på hustak. När gänget nått Alperna i sina tre Mini-bilar lastar de om guldet och firar sin lyckade kupp. Men det blir ett nervpirrande slut på filmen – där bussen de lastat om guldet i hänger på en klippkant och biobesökarna får aldrig veta hur det egentligen slutar. En cliffhanger på riktigt, alltså.

Biljakt över hustaken i ”The Italian Job” från 1969. Foto: Mary Evans/AF Archive

Bilsajten Hotcars har forskat i vad som egentligen hände med de Mini Coopers som användes under inspelningarna – det gick åt hela 16 stycken. Enligt Hotcars överlevde ingen av de 16 bilarna de våldsamma biljakterna som spelades in. Men delar av de skrotade bilarna fick faktiskt ett nytt liv tack vare britten David Morton, som köpte in dem och byggde upp de tre filmbilarna till sin forna glans igen.

Filmen från 1969 fick ingen uppföljning men 2003 spelades en ny ”The Italian Job” in – den här gången med stjärnor som Mark Wahlberg, Charlize Theron och Jason Statham. Och självklart kör de Mini Cooper även i denna film – fast nu de moderna som ju produceras och ägs av BMW.

Ett faktum är att skådespelarna själva gör många av sina stunts – innan inspelningen fick de träna intensivt på den vansinneskörning som normalt utförs av stuntmän. Enligt både producenten och skådespelarkollegorna var Charlize Theron bäst på att vända sin Mini Cooper på en femöring. Mark Wahlberg lär mest ha blivit illamående under inspelningen av biljaktsscenerna.

I den nyinspelade filmen ”The Italian Job” från 2003 går biljakten i tunnelbanan – där fick filmteamet använda eldrivna Mini Cooper. Foto: face to face/Entertainment Pictures/ZUMApress

Charlize Theron är också den första som syns i en Mini i filmen, närmare bestämt en Austin Mini Coupe från 1963 – en hommage till föregångaren från 1960-talet.

Hela 32 Mini Cooper användes under inspelningen av filmen som kom 2003. Vad som hände med bilarna efter inspelningen har Hotcars inte lyckats lista ut. Såväl filmbolaget Paramount som BMW har, enligt Hotcars, lagt locket på när det gäller filmbilarnas vidare öden.

