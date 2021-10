”Det har varit lite av vilda västern på marknaden”

– Anmälningar vittnar om att det särskilt finns brister i den prisinformation som ska lämnas till konsument. Det kan till exempel handla om att pris­informationen saknats, varit felaktig eller att informationen lämnats först efter att laddningen slutförts, säger Charlotte Söderlund.

Problemen gjorde att Konsumentverket för ett år sedan inledde en granskning av prisinformationen på publika laddstolpar. Resultatet var nedslående. Man konstaterar att det finns en mängd olika sätt att betala för laddning. Per tid, per kilowattimme, via roaming­operatör och via olika medlemskap.

Eftersom det finns flera olika betalningsmodeller är det extra viktigt att kunden får information om tydliga prisuppgifter innan laddningen påbörjas, menar Konsumentverket.

”Att konsumenten ska kunna jämföra olika alternativ är en förutsättning för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.” skriver Konsument­verket i rapporten.

En särskild oklarhet uppstår när priset ändras under laddning. Det kan ske när bilen står kvar och upptar plats efter det att laddningen slutförts. Då debiteras en så kallad trängselavgift. Denna trängselavgift kan öka ju mer belagd laddstationen är. Om flera kunder ansluter sig till stationen under laddtiden kan trängselavgiften bli dubbelt så hög.

Ett bolag skriver att det kan tillkomma extra avgifter om man inte är registrerad användare, utan att precisera hur mycket. ”Det måste tydliggöras vad den extra avgiften avser och hur stort belopp det rör sig om”, kommenterar Konsument­verket.

Överlag är laddoperatörerna inte särskilt generösa med prisinformation. Bara två kedjor av ett tiotal undersökta aktörer angav priset på laddstolpen. Men Konsumentverket menar att om köp bara kan göras genom en app så räcker det att priset anges i den.

Ett större problem är laddning med laddkort eller laddbricka. Då kan laddningen startas och slutföras utan att man har fått någon information alls om priset.

