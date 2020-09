Diskret hybridteknik i uppdaterad Mazda 2

För ungefär fem år sedan kom nya Mazda 2 som växt på alla ledder vilket gynnade både fram- och baksätesåkare. Nu är det dags för en lätt kosmetisk uppdatering och ett nytt motoralternativ med så kallad mildhybridteknik, alltså utan laddsladd.

Bilen är fortfarande pigg och charmig samt har trevliga köregenskaper. Den har en sportig känsla men det har inte speciellt mycket med motorkraften att göra, det gäller att hålla varvet uppe för att få effekt – och då blir belöningen bakom ratten så mycket större.

Växellådan har en härligt distinkt känsla, speciellt på kurviga vägar där farten inte är det allra viktigaste utan fokus ligger på hur man ska ta nästa kurva.

Interiören är typisk för Mazda, det finns en del reglage att hålla reda på men det är ändå lättarbetat. Foto: Patrik Lindgren

Men inga av ovanstående sportattribut är tack vare den mildhybridlösning som Mazda nu har bakat in i modellen. Det är i stället ett sätt att få ner förbrukningen och utsläppen som ligger på 120 gram koldioxid per kilometer. Om du hellre vill välja bekvämligheten med automatlåda, då hamnar siffran för Mazda 2 på 133 gram koldioxid per kilometer, då den drar ungefär sex centiliter mer bensin per mil jämfört med den manuellt växlade versionen.

Mazda har hamnat på efterkälken när det gäller hybridisering och elektrifiering även om de nyligen lanserade eldrivna MX-30. Mildhybridlösningen som Mazda använder sig av här har ett extra batteri på 24 volt i stället för som i många större bilar där ett batteri på 48 volt används. Det extra batteriet är kopplat till en startmotor/generator som lagrar energi vid inbromsning som sedan kan användas vid start från stillastående och hjälpa till att driva bilens elsystem.

Motorutrymmet är fullpackat, 90 hästkrafter ryms här under huven men hybridsystemet är svårt att se. Foto: Patrik Lindgren

Jag kan inte påstå att jag känner av det hela vid normal användning men Mazda har lyckats sänka snittförbrukningen en aning jämfört med tidigare modell som låg på 0,49 liter per mil enligt den äldre och mer frikostiga körcykeln NEDC. Snittförbrukning under provkörningen låg på 0,5 liter per mil, vilket är väldigt nära den officiella förbrukningssiffran på 0,53 liter per mil enligt den nya och tuffare körcykeln WLTP.

Mazda 2 finns med tre olika utrustningspaket och kostar från 184.000 kronor. Provkörningsbilen har paketet Vision som kostar från 204.000 kronor och då ingår funktioner som bland annat filbytesvarning, filhållningsassistans, backkamera, parkeringssensorer bak samt Apple Carplay och Android Auto.

Med tidigare nämnda automatlåda får du betala högre skatt. Väljer du den får du inte heller nöjet att växla med den utmärkta manuella lådan, så valet borde inte vara svårt.

Mazda 2 Skyactiv-G 1,5 90 hk Vision M hybrid Miljö Koldioxidutsläpp: 120 g/km. Bränsleförbrukning: 0,53 l/mil. Miljöförmåner: Nej. Ekonomi Pris: 204.000 kronor. Årlig fordonsskatt: 2.410 kronor de tre första åren, sedan 558 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 2 år/assistansgarantin förnyas vid varje intervallservice utförd av auktoriserad märkesverkstad. Teknik Motor: 1,5 liter, 90 hk vid 6 000 varv/min, 148 Nm vid 4.000 r/min. Elmotor: Max effekt 5,3 kW. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 6-växlad manuell låda. Acceleration 0-100 km/tim: 9,8 sekunder. Toppfart: 183 km/tim. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 406/170/150. Bagagevolym: 280-950 liter. Maximal släpvagnsvikt: 900 kilo. Betyg del för del: Köregenskaper: 4 Säkerhet: 3 Komfort: 3 Miljö: 3 Ekonomi: 4 Totalbetyg: 17 av 25 Plus Växellåda Körkänsla Styrkänsla Minus Trött motor Relativt dyr Bullrigt i kupén Visa mer

