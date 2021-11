Duell mellan ny snabbladdare och gammal testvinnare

Sydkoreanska Hyundaikoncernen har med sin nya elbilsplattform E-GMP satsat på ett system med dubbelt så hög spänning som i de flesta konkurrerande elbilar – 800 volt – som möjliggör snabbare laddning.

Och det till ett betydligt lägre pris än bilar från Audi och Porsche som tidigare lanserat tekniken.

Modellen Hyundai Ioniq 5 har nu kommit till Sverige en stund före syskonet Kia EV6 och vi har lagt vantarna på ett av de första exemplaren av den på förhand så haussade bilen. Vi ställer den mot Skoda Enyaq – en tidigare testvinnare som, enligt oss, är den mest kompetenta i elbilstrojkan från Volkswagen­koncernen där Enyaq, Audi Q4 e-tron och Volkswagen ID.4 snart får sällskap av Cupra Tavascan.

Det är svårt att få grepp om Hyundaiens storlek och proportioner på bild. Är den en liten suv, en stor golfklassare eller något helt annat? Baksätet visar sig bli nyckeln för att förstå sig på bilen. Det är brett i axel­höjd, det är långt mellan dynan och framstolarnas ryggar och det går till och med att skjuta dynan i längdled och justera ryggstöden elektriskt, en funktion vi annars bara hittar i lyxbilar.

Skodan har ett lika rymligt baksäte som kusinerna från Audi och Volkswagen med bra utrymme för fötter, huvud och ben. Stora sido­rutor ger bra sikt utåt och man ser bra framåt över framstolarna. På mittplatsen sitter man högre och där räcker inte takhöjden till.

Bild 1 av 2 Skoda Enyaq är en av de tystaste elbilarna på marknaden just nu. Komforten är hög. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Efter Porsche Taycan och Audi e-tron GT är Ioniq 5 första elbilen i Europa med 800-voltsteknik. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Vi tar sikte på Ionitys snabbladdare i Södertälje där vi har ömsom älskat den snabba laddningen, ömsom förbannat det osmidiga, lynniga och ofta icke fungerande betalningssystemet. Sedan en tid tillbaka har Ionity dock en ny app som faktiskt fungerar. Det går att både starta och avsluta laddningen och man ser, nästan i realtid, hur mycket man laddar.

Det är här Hyundai Ioniq 5 ska briljera. Högre ­spänning vid laddning betyder färre ampere för att uppnå samma effekt. Värmeutveckling vid snabbladdning är ett problem och begränsar hastigheten. Med 800-voltssystem minskar det problemet och i Hyundais fall innebär det att man ska kunna ladda Ioniq 5 med upp till 220 kilowatts effekt. I Södertälje kommer vi aldrig över 143 kilowatt trots att laddpunkten ska kunna ge 350 kilowatt. Vad den låga effekten beror på är mycket svårt att säga.

Våra sura miner mjukas dock upp en aning av Loungeläget i framstolarna som faktiskt inte är helt dumt. Vid laddning är det skönt att med ett enkelt knapptryck kunna luta sig tillbaka för att arbeta eller vila.

Skoda Enyaq har lägre laddeffekt och går aldrig över 82 kilowatt och först efter 35 minuter har batteriet laddats från 30 till 80 procent. Hyundai Ioniq 5 har då varit färdig i 14 minuter.

Med laddade batterier ger vi oss ut på vägarna och det börjar tämligen omgående knorras om körställningen i Hyundai Ioniq 5. Framstolarna är utformade som vilofåtöljer snarare än stolar för körning i en bil. Man sitter högt, lätt bakåtlutad och justermånen på stolen är för liten för att alla förare ska sitta bekvämt.

Korta förare får svårt att nå ner till pedalerna oavsett hur stolen justeras, samtidigt som längre har svårt att hitta en körställning där ratten är nära och benen inte helt hopvecklade.

Bild 1 av 2 Skoda har lyckats bättre än Volkswagen med förarmiljön i sin elbil. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Ingen Hyundai-logotyp på ratten, vad de fyra prickarna betyder vet vi inte. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Inredningsdesignen är lagom annorlunda men inte så nytänkande som bilens utsida ger sken av. Golvet är platt och det finns ingen separering mellan ­förarens och framsätespassagerarens fotutrymmen. Mittkonsolen mellan framstolarna kan skjutas framåt och bakåt en dryg decimeter men det tillför inte mycket ur praktisk synvinkel.

Ioniq 5 har ett delvis själv­körande system som inte imponerar. Med alla funktioner aktiverade på motor­väg med tydliga vägmarkeringar ormar sig bilen fram. Man måste hålla i ratten och styra emot med inte helt oansenlig kraft för att få bilen att gå rakt.

Det är mer avkopplande att styra helt själv.

Körkänsla är inte den starkaste grenen för Ioniq 5. Med en något för oprecis styrkänsla, väldigt kraftig servoverkan och en tung känsla i alla fyra hjul blir Ioniq 5 inte vårt förstaval på kurviga vägar.

Ett byte till Skoda Enyaq är som balsam för själen. Bilen är en av de tystaste och fjädringskomforten är på topp. Den är bekvämare än syskonbilarna Audi Q4 e-tron och Volkswagen ID.4 utan att göra avkall på köregenskaperna. Styrningen har hög precision och trots sin storlek och tyngd känns Enyaq smidig på vägen.

Enyaq har en liten och innehållsfattig instrumentskärm framför ratten. Här ser man bara hur fort man kör, vilken hastighet som gäller och om man har farthållaren på- eller avstängd.

I testprotokollet ser vi att Ioniq 5 inte är lika bränsleeffektiv som de tidigare ­elbilar vi sett från Hyundai och Kia. Under testperioden blir förbrukningen 2,01 kilowattimmar per mil, att jämföra med 1,93 kilowattimmar per mil för Skodan.

Men Ioniq 5 är det bästa valet för dig som kommer att snabbladda ofta. Vi ställer oss dock tveksamma till Hyundais prioritering av baksätesutrymmet före bagage­utrymmet.

Enyaq tar längre tid på sig att ladda vid snabbladdningsstationen, men hemma vid laddboxen är den inte långsammare.

Skodan står som testvinnare igen. Inte bara för att den är förnuftigast och har en hög lägstanivå, utan för att lyckas kombinera bra långfärdskomfort med snudd på underhållande köregenskaper.

Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD Miljö Räckvidd el blandad körning: 48,1/36,1 mil (uppgiven/test). Förbrukning blandad körning: 1,68/2,01 kW/mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privat­leasing: 499 900/3 387/Från 4 895 kronor. Inköpsbonus: 70 000 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år, rost 12 år, vagnskada 3 år, lack 5 år, batteri 8 år/20 000 mil. Ägandekostnad per år vid köp (2 000 mil): 40,44 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: El 217 hk, 350 Nm. Batterikapacitet: 77,4 kWh (72,6 kWh netto). Max laddeffekt snabbladdning/hemma: 220/11 kW. Drivning: Bakhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 7,4/7,4 sekunder (uppgiven/ test). Toppfart: 185 km/tim (uppgiven). Digitalt Pekskärm: 12,3 tum. App: BlueLink. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 464/189/161 centimeter. Bagagevolym: 527–1 587 liter. Tjänstevikt: 2 048/2 060 kg (upp­given/test). Maximal släpvagnsvikt: 1 600 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 5 Miljö 5 Komfort 3 Ekonomi 4 Totalbetyg: 20 av 25 Plus Låga ägande­kost­- nader. Snabb laddning. Rymligt baksäte. Minus Begränsat bagageutrymme. Bristande fjädrings­komfort. Hög elförbrukning. Visa mer

Skoda Enyaq iV 80 Miljö Räckvidd el blandad körning: 53,2/39,9 mil (uppgiven/test). Förbrukning blandad körning: 1,52/1,93 kW/mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privat­leasing: 571 900/4 958/Från 5 295 kronor. Inköpsbonus: 70 000 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil: 3 år, rost 12 år, vagnskada 3 år, lack 3 år, batteri 8 år/16 000 mil. Ägandekostnad per år vid köp (2 000 mil): 47,49 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: El 204 hk, 310 Nm. Batterikapacitet: 82 kWh (77 kWh netto). Max laddeffekt snabbladdare/hemma: 125/11 kW. Drivning: Bakhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad automatlåda. Acceleration 0-100 km/tim: 8,5/8,0 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 160 km/tim (uppgiven). Digitalt Pekskärm: 13 tum. App: My Skoda. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 465/188/162 centimeter. Bagagevolym: 585–1 710 liter. Tjänstevikt: 2 245/2 260 kg (upp­given/test). Maximal släpvagnsvikt: 1 000 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 5 Miljö 5 Komfort 4 Ekonomi 4 Totalbetyg: 22 av 25 Plus Låg ljudnivå. Bra fjädringskomfort. Rymligt bagage­utrymme. Minus Inte mer än godkänd snabbladdningseffekt. Avskalad instrumentering framför ratten. Högt inköpspris. Visa mer

