El mot bensin i litet format

Hur bra klarar dessa småbilar vardagens bestyr? Fyra nylanserade bensindrivna utmanare mot elbilen Renault Zoe. Vår testade version av Zoe, Z.E.50 R135 Intens, lanserades med större batteri på 52 kilowattimmars nettokapacitet (och snabbladdning upp till 50 kilowatt) under 2019.

Med koldioxidutsläpp på noll gram per kilometer och räckvidd på 38,3 mil (tillverkarens uppgift) lockar den franska elbilen, men priset för vår testade Zoe är högt. I prislistan läser vi 378.890 kronor, vilket blir 318.890 kronor efter 60.000 kronor i miljöförmån från staten. Går det att ta igen det höga priset genom lägre driftskostnader och bra andrahandsvärde?

Honda Jazz 1,5 i-MMD Hybrid e-CVT Crosstar är testets dyraste bensindrivna bil med ett pris på 275 900 kronor. Den är även testets största bil med en totallängd på 409 centimeter, som redovisas för koldioxidutsläpp på 110 gram per kilometer.

Nylanserade Toyota Yaris går på tvären mot trenderna i bilbranschen då den, med sin totallängd på 394 centimeter, är kortare än förra generationen Yaris. Vi testar Yaris 1,5 Elhybrid i Style-utförande som redovisas för koldioxidutsläpp på 97 gram per kilometer, priset är 209.900 kronor.

Mazda 2 1,5 Vision är svagast i testet med sina 90 hästkrafter och redovisas för koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer. Den japanska bilen är billigast att köpa med ett pris på 204 000 kronor.

Helt nya Opel Corsa, som är baserad på Peugeot 208, testas i GSi P130-utförande. Den redovisas för koldioxidutsläpp på 127 gram per kilometer och kostar 239.900 kronor inklusive bredare lågprofildäck på 17-tums aluminiumfälgar.

Fördelen som Renault Zoe har med sin eldrift, laddad med svensk förnybar energi, är väldigt stor. Det råder inga tvivel, ingen kan konkurrera med Zoe på den ­punkten – och den franska bilen tar en enkel delseger miljömässigt.

När vi testar bränsleförbrukning så finner vi att Zoe drar 1,66 kilowattimmar per mil och räckvidden blir 31,3 mil längs vår teststräcka, från fulladdat till tomt batteri. Honda Jazz drar 0,43 liter bensin per mil, marginellt mer än Toyota Yaris som klarar 0,42 liter per mil. När vi jämför med 0,50 liter per mil för Mazda 2 och törstiga 0,59 liter per mil för Opel Corsa blir det tydligt att de bägge japanska bilarna har bra nytta av sin hybriddrift. Bensinförbrukningen blir lägre.

Opel Corsa är roligast att köra längs en kurvig väg, men det är en klen tröst då den samtidigt är alldeles för stötig och bullrig i normal vardagstrafik. Definitivt inget för långresan.

På den punkten är Honda Jazz betydligt trevligare. Den har testets skönaste stolar tillsammans med lägst ljudnivå i kupén och den lyckas bäst med att dämpa vägens ojämnheter. Jazz erbjuder ett behagligt lugn samtidigt som den har mest generösa utrymmen. Både vad gäller plats till åkande i baksätet och lastutrymme.

Toyota Yaris kan aldrig, med sitt mindre format, konkurrera vad gäller utrymmen. Men bilen går bra på vägen och vi uppskattar körupplevelsen. Komforten är godkänd, den lilla bilen är smidig att hantera samtidigt som kombinationen av bensin- och elmotor fungerar mycket bra.

Renault Zoe erbjuder lägst ljudnivå längs teststräckorna, men stolarna är inte sköna. Den tunga bilen går hårt och stötigt även när vägen verkar vara slät. Komfortmässigt förlorar Renault Zoe. Mazda 2 uppvisar liknande egenskaper men när det kommer till bromstesterna så brister det helt för den japanska bilen.

Med en stoppsträcka, vid test från 100 kilometer i timmen till stillastående, på 41,1 meter gör att vi underkänner Mazda 2 säkerhetsmässigt. Jämför med Toyota Yaris som klarar samma test på 34,1 meter, Opel Corsa på 35 meter, Honda Jazz på 35,8 meter och Renault Zoe på 36,3 meter.

När vi testar antisladdsystemens funktion i undanmanöverprovet klarar sig Opel bäst, tätt följd av Mazda och Honda. Dessa tre presterar riktigt bra, med goda säkerhetsmarginaler. Toyota däremot tappar greppet, antisladdsystemets funktion brister. Detsamma gäller Renault Zoe vars resultat blir ännu sämre. Antisladdsystemets funktion brister i ännu högre grad, Renault Zoe klarar inte av att erbjuda god säkerhet för de åkande vid en panikmanöver.

Prismässigt skiljer det avsevärt mellan bilarna, där Renault Zoe i testat utförande är klart dyrare. Men när vi beräknar värdeminskning samt räknar in övriga ägandekostnader såsom bränsle, försäkring, skatt, service och underhåll märker vi tydligt elbilens styrka. Baserat på en årlig körsträcka på 2.000 mil så landar Zoe på 32:02 kronor per mil i driftskostnad. Bara Toyota Yaris är billigare med 31:32 kronor per mil. Mazda kostar 36:52 kronor per mil, Honda 39:56 och Opel 39:71 kronor per mil.

Att bygga en liten bil som klarar vardagens alla bestyr är fortfarande en stor uppgift, det är minst sagt tydligt. Opel Corsa är för obekväm, dyr och alldeles för bränsletörstig. Mazda 2 har sämre utrymmen, usla bromsar och motorn saknar kraft på låga varvtal. Honda Jazz blir alldeles för dyr i testat utförande.

Eldrivna Renault Zoe vinner miljöronden lätt och blir förvånansvärt billig att äga. Men den börjar bli till åren kommen, grundmodellen lanserades under modellår 2013 och säkerhetsbrister likt det dåligt fungerande antisladdsystemet gynnar inte. Därför går testsegern till Toyota Yaris, testets snålaste bensinbil.

Honda Jazz 1,5 i-MMD Hybrid e-CVT. Foto: Patrik Lindgren

Honda Jazz 1,5 i-MMD Hybrid e-CVT Miljö Koldioxidutsläpp: 110 gram/km. Förbrukning blandad körning: 0,48/0,43 liter per mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris: 275.900 kronor. Årlig fordonsskatt: 1 590 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år/10 000 mil. Rostskydd 12 år. Vagnskada 3 år. Lack 3 år. Assistans 3 år. Hybrid 5 år/10 000 mil. Miljöförmåner: Nej. Ägandekostnad: 39:56 kr/mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 1,5 liter. 97 hk, 131 Nm. El 109 hk. Systemeffekt 109 hk. Batterikapacitet: 0,86 kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad låda. Acceleration 0-100 km/tim: 9,9/9,5 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 173 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja, 9 tum. App: Ja. My Honda+. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 409/173/156 centimeter. Bagagevolym: 298-1. 199 liter. Tjänstevikt: 1 327 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 790 kg. Betyg del för del Köregenskaper: 3 Säkerhet: 3 Miljö: 4 Komfort: 4 Ekonomi: 2 Totalt: 16 av 25 Plus Komfort. Utrymmen. Bränsleförbrukning. Minus Dyr. Segt hybridsystem. Svåravläst instrumentering. Visa mer

Mazda 2 1,5 90 hk. Vision. Foto: Patrik Lindgren

Mazda 2 1,5 90 hk. Vision Miljö Koldioxidutsläpp: 120 gram/km. Förbrukning blandad körning: 0,53/0,50 liter per mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris: 204.000 kronor. Årlig fordonsskatt: 2.410 kronor per år första tre åren. Därefter 558 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år. Rostskydd 12 år. Vagnskada 3 år. Lack 3 år. Assistans förnyas vid service. Miljöförmåner: Nej. Ägandekostnad: 36:52 kr/mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 1,5 liter. 90 hk, 148 Nm. Batterikapacitet: – kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 6-växlad manuell låda. Acceleration 0-100 km/tim: 9,8/11,0 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 183 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja, 7 tum. App: Ja, MyMazda. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 407/170/152 centimeter. Bagagevolym: 280-950 liter. Tjänstevikt: 1 141 kg. Maximal släpvagnsvikt: 900 kg. Betyg del för del Köregenskaper: 3 Säkerhet: 2 Miljö: 2 Komfort: 3 Ekonomi: 3 Totalt: 13 av 25 Plus Trevlig i stadstrafik. Pris. Växellåda. Minus Motorn upplevs svag vid låga varv. Dålig bromsprestanda. Utrymmen. Visa mer

Opel Corsa GSi P130. Foto: Patrik Lindgren

Opel Corsa GSi P130 Miljö Koldioxidutsläpp: 127 gram/km. Förbrukning blandad körning: 0,56/0,59 liter per mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris: 239.900 kronor. Årlig fordonsskatt: 2 984 kronor per år första tre åren. Därefter 712 kronor per år. Garantier: Nybil 2 år. Rostskydd 12 år. Vagnskada 3 år. Lack 2 år. Assistans: 1 år. Miljöförmåner: Nej. Ägandekostnad: 39:71 kr/mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 1,2 liter. 130 hk, 230 Nm. Batterikapacitet: – kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 8-växlad automatlåda. Acceleration 0-100 km/tim: 8,7/9,3 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 208 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja, 7 tum (10 tum tillval). App: Ja. MyOpel. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 406/177/143 centimeter. Bagagevolym: 309-1 .015 liter. Tjänstevikt: 1.259 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.200 kg. Betyg del för del Köregenskaper: 4 Säkerhet: 2 Miljö: 2 Komfort: 2 Ekonomi: 2 Totalt: 12 av 25 Plus Köregenskaper. Motor. Körsmidighet. Minus Komfort. Högt pris. Bränsletörst. Visa mer

Renault Zoe Z.E.50 R135 Intens. Foto: Patrik Lindgren

Renault Zoe Z.E.50 R135 Intens Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Förbrukning blandad körning: 1,79/1,66 kWh per mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris: 378.890 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år/10.000 mil. Rostskydd 12 år. Vagnskada 3 år. Lack 3 år. Assistans 5 år. Batteri 8 år/16.000 mil. Miljöförmåner: Ja. 60.000 kr. Ägandekostnad: 32:02 kr/mil de tre första åren. Teknik Motor: El 135 hk, 245 Nm. Batterikapacitet: 52 kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad låda. Acceleration 0-100 km/tim: 9,5/9,4 sekunder (uppgiven/ test). Toppfart: 140 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja, 9,3 tum. App: Ja. My Renault. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 408/173/156 centimeter. Bagagevolym: 338-1.225 liter. Tjänstevikt: 1.617 kg. Maximal släpvagnsvikt: 0 kg. Betyg del för del Köregenskaper: 3 Säkerhet: 2 Miljö: 5 Komfort: 3 Ekonomi: 2 Totalt: 15 av 25 Plus Körsmidighet. Miljöpåverkan. Pekskärm. Minus Sittkomfort. Högt pris. Säkerhet. Visa mer

Toyota Yaris 1,5 Elhybrid 116 hk Style. Foto: Patrik Lindgren

Toyota Yaris 1,5 Elhybrid 116 hk Style Miljö Koldioxidutsläpp: 97 gram/km. Förbrukning blandad körning: 0,43/0,42 liter per mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris: 209.900 kronor. Årlig fordonsskatt: 524 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år. Rostskydd 12 år. Vagnskada 3 år. Lack 3 år. Assistans 3 år. Hybrid: 5 år/ 10.000 mil. Miljöförmåner: Nej. Ägandekostnad: 31:32 kr/mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 1,5 liter. 91 hk, 120 Nm. El 79 hk. Systemeffekt 116 hk. Batterikapacitet: 0,76 kWh. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: Steglös automatlåda. Acceleration 0-100 km/tim: 9,7/9,8 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 175 km/tim. Digitalt Pekskärm: Ja, 8 tum. App: Ja. MyT. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 394/175/150 centimeter. Bagagevolym: 286-947 liter. Tjänstevikt: 1.223 kg. Maximal släpvagnsvikt: 450 kg. Betyg del för del Köregenskaper: 4 Säkerhet: 3 Miljö: 4 Komfort: 2 Ekonomi: 4 Totalt: 17 av 25 Plus Bränsleförbrukning. Köregenskaper. Miljö. Minus Lite stötig. Säkerhet. Bullrig. Visa mer

