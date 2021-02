Elbil billigast att äga enligt test

När Teknikens Värld summerar sina biltester från år 2020 är det första gången i tidningens historia som en elbil visar sig vara billigast att äga. Och det med god marginal. Totalkostnaden för att äga en eldriven Seat Mii Electric är 21:16 kronor per mil enligt tidningens kalkyler. Att den är en överlägsen vinnare illustreras av att den näst billigaste bilen, bensindrivna Renault Clio, kostar 41 procent mer – 29:92 kronor per mil.

Laddbara bilar har blivit en stor del av nybilsmarknaden och det märks på försäljningen där de står för en tredjedel. Det märks också på urvalet av testbilar under året, då det körts fler elbilar och laddhybrider än någonsin tidigare. De kommer ofta bra till i testerna, tydligast i den så kallade golfklassen. Där intar eldrivna Mazda MX-30 förstaplatsen med en kostnad på 30:50 per mil. Laddhybriderna från Kia och Hyundai kommer tätt efter med 31:17 respektive 32:11 kronor per mil.

Många modeller är dock svåra att klassa. Volkswagen ID.3 kan definieras som både golfklass och mellanklass. Prislappen för modellen närmar sig halvmiljonen, långt över klasskamraterna, vilket också får milkostnaden att sticka iväg.

Bild 1 av 3 Volkswagen ID.3 blev inte den billiga elfolkbilen som många hoppats när milkostnaden räknas fram. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 3 Bensindrivna Renault Clio blev näst billigaste bil per mil efter Seat Mii Electric. Foto: Glenn Lindberg Bild 3 av 3 Helt eldrivna Mazda MX-30 ger billigaste milen för bilar i golfstorlek. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Det enkla receptet för ett billigt bilägande är att köpa så billigt som möjligt, och helst laddbart. En ekvation som hittills inte har lösts av så många tillverkare, men Seat Mii Electric – liksom koncernmodellerna Volkswagen e-Up och Skoda Citigo e – är något på spåren.

När Dacia lanserar Spring Electric senare i år får de konkurrens i budgetklassen. Modellen sägs bli Europas billigaste elbil.

Här intill listas de testade elbilarna och laddhybriderna efter milkostnad. Det är framför allt elbilar med litet batteri och något lägre pris som kommer ned i milkostnad. Stort batteri ger högre användbarhet men betyder också högre pris och högre värdeminskning.

