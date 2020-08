Elbilsbatterierna håller bättre än väntat – men skillnader finns

Geotab är ett amerikanskt företag som utvecklar mjukvara för företags bilparker och de har utvecklat ett verktyg som analyserar batteriers åldrande. Med detta har man kunnat bedöma 6.300 elbilars försämring över tid.

Slutsatsen är att batterierna håller bättre än väntat. Efter sex år är kapaciteten fortfarande i genomsnitt 87,9 procent av den ursprungliga. Risken är med andra ord liten att garantin, i normala fall åtta år eller 16.000 mil, ska behöva tillämpas.

Om batteriernas åldrande håller sig på den nivån kommer merparten att överleva elbilarnas livslängd med i alla fall dräglig kapacitet.

I genomsnitt tappar batterierna 2,3 procent per år. Det betyder att en tio år gammal elbil har tappat 23 procent av kapaciteten. Om räckvidden var 30 mil när batteriet var nytt, är räckvidden 24 mil när bilen fyller tio år. Den försämringen måste du ha i åtanke om du överväger att köpa en begagnad elbil.

Gamla elbilar kan bli riskabla köp då åldrandet av batteriet inte är linjärt. Initialt finns det ett drastiskt fall i kapacitet, sedan planar kurvan ut, för att i slutet av livet falla snabbare på nytt.

Det finns också skillnader i åldrande mellan biltillverkare. En orsak är batteriets kemi som avgör hur det påverkas under belastning. En annan är hur batterierna kyls – med luft eller vätska.

Nissan Leaf från 2015 har ett luftkylt batteri och tappar i genomsnitt 4,3 procent av kapaciteten. Tesla Model S av samma årsmodell som har ett vätskekylt batteri tappar i genomsnitt 2,3 procent av kapaciteten per år.

Fakta. Batterikapacitet i procent för några utavalda elbilar Kia Soul EV Batterikapacitet: 98,8% efter cirka 3 år. Tesla Model S Batterikapacitet: 90,4% efter 4,5 år Nissan Leaf Batterikapacitet: 76,9% efter cirka 6 år BMW i3 Batterikapacitet: 84,2% efter cirka 3 år. Genomsnittsbil Batterikapacitet: 87,9% efter cirka 6 år Visa mer

I dag är de flesta batterier vätskekylda. Problemen med bristande kylning uppstår främst i varma klimat.

En annan orsak till batteriets åldrande är tillverkarens val av buffert. I verkligheten laddas nämligen aldrig batteriet helt fullt. Om batteriet verkligen vore fulladdat kan körbarheten försämras. Inte heller tillåter tillverkarna att batteriet töms helt och hållet. Det skulle påverka hållbarheten negativt. Hur tillverkare sätter dessa buffertgränser anger inte bara räckvidden utan även hållbarheten.

En överraskande slutsats av undersökningen är att körsträckan påverkar åldrandet bara i mindre grad. Oavsett om man kör 800 eller över 2.000 mil per år märks det bara marginellt på batteriets prestanda. Efter fyra år ligger kapaciteten på 92 procent i genomsnitt för de som kör mindre än 800 mil per år, och på 90 procent för bilarna som körs mer än 2.000 mil per år.

Snabbladdning kortar livslängden då hög spänning och temperatur pressar batteriet. Men skillnaden är relativt liten. Geotab delar upp materialet i tre kategorier: de som aldrig snabbladdar, de som som snabbladdar 1-3 gånger i månaden och de som snabbladdar oftare än tre gånger per månad. Efter fyra år ser vi att de som aldrig snabbladdar har 90 procent av kapaciteten kvar medan de som snabbladdar mer än tre gånger per månad har cirka 87 procent av kapaciteten kvar.