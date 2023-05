Eldrivna familjesuvar allt dyrare – inte lyx det handlar om

BMW har nyligen lanserat sin lite mindre och helt eldrivna suv iX1 på den svenska marknaden. Den har en elmotor på vardera axel och totalt max 313 hästkrafter. iX1 baseras på vanliga X1, alltså en bensin- och dieselbil. Batteristorleken på 66,4 kilowattimmar är mindre än Skoda Enyaqs, men samtidigt är iX1 mindre tung än konkurrenten.

Den verkliga räckvidden för de två skiljer sig heller inte så mycket visar det sig under testet – BMW:n rullade 34,6 mil och Skodan 36,7 mil.

Nya BMW iX1 xDrive30 kostar 640 800 kronor och prislappen på Skoda Enyaq RS iV är 699 000 kronor. Saftiga priser för bilmodeller som på vissa håll börjat bli stapelvara i villakvarteren.

Med iX1 lanseras en BMW som ser ut som en BMW och som känns som en BMW. Den eldrivna suven sköter sig bra på tjälskadade svenska vägar. Foto: Patrik Lindgren

Att lägga runt 650 000 kronor på en ny elbil, det är riktigt mycket pengar. Inte minst då det knappast handlar om specialversioner utan – sett till vad de på papperet erbjuder gällande vardags­mobilitet och praktisk förmåga – högst normala familjebilar.

När vi tar plats bakom ratten i BMW iX1 xDrive30 är känslan otvivelaktigt just BMW. Testbilen är välutrustad, den ska visa vad som finns tillgängligt till iX1 xDrive30. Vilket innebär ett pris som är ytterligare drygt 200 000 kronor upp – 843 000 kronor totalt. Här finns med andra ord all möjlighet att förledas in i känslan av guldkant. Snygg mockabrun läderklädsel på sportstolar och dörrsidor, känslan av exklusiva materialval och en relativt mäktig stereoanläggning.

Väguppträdandet övertygar – BMW iX1 xDrive30 är smidig och det är lätt att överblicka omgivningen i stadstrafik. Motor och drivlina fungerar mycket bra, det finns en vaken respons när bilen rullar igång från trafikljusen. Lite lagom aktiv och det saknas inte effekt. Prestandan för den 2 170 kilo tunga skapelsen (verklig tjänstevikt) är ändå onödigt bra för en vardagsbil – med 0-100 kilometer i timmen på sex sekunder. Genom att dra i paddeln vid rattens vänstra eker får vi tillgång till ytterligare 41 hästar under tio sekunder, totalt kommer det då ut 313 hästar från de bägge elmotorerna.

En blandning av liggande skärmar och fysiska knappar i BMW iX1. Rattreglagen fungerar bra. Foto: Patrik Lindgren

Bilen är standardutrustad med adaptiva stötdämpare och erbjuder bra stötkomfort trots stora hjul. Testresan tar oss genom Sörmland och bitvis rejält tjälskadade vägar som aldrig ger några bekymmer i iX1.

Första intrycket av den ilsket gröna lanseringsfärgen på Skoda Enyaq Coupé RS iV blir något av en chock. Känslan går naturligtvis över, men visst är det en djärv kulör på bilen? Det är knappast färgen för dig som vill glida förbi lite obemärkt.

Nästa bestående intryck är storleken. Skoda Enyaq har sedan lanseringen i september 2020 uppfattats som stor. Större än vad den egentligen är tack vare de markerade hörnen och den veckade formen. I kupéutförande är den fortfarande riktigt stor, något som märks tydligt när man tar plats bakom ratten.

iX1 har 40/20/40-delning av baksätet, något BMW satsat på under längre tid. Det ger bra betyg. Foto: Patrik Lindgren

Man får mycket bil för pengarna märker vi också när vi ställer den på fordonsvågen. En tjänstevikt på 2 330 kilo är tungt – vilket i sin tur ger stor belastning på allt från däck och hela vägen upp genom bilen.

Elbilar är tunga på grund av dagens batteriteknik, men Enyaq är i tyngsta laget. Man kan jämföra med Tesla Model Y Long Range Dual Motor som är en betydligt lättare bil och även klokare och smartare utförd – för att inte nämna mindre resurskrävande. Teslan kostar 634 990 kronor och är fullt jämförbar i övrigt, förutom prestanda – där är den bättre än Skoda. Vi testar inte Tesla här och nu, men Model Y framstår som ett rättesnöre i det här sammanhanget.

Tyngden i Skoda Enyaq RS gör sig ständigt påmind under testresan. Chassit har svårt att stoppa karossens rörelse, exempelvis efter att vi kört över ett farthinder lite för snabbt. Förvisso är stötdämparna adaptiva, men små ojämnheter som asfaltsskarvar märks tydligt upp i bilen.

Den sluttande taklinjen på Skoda Enyaq Coupé RS iV ger dålig runtom-siktr. Den tunga elsuven klarar heller inte ojämnt vägunderlag så bra. Foto: Patrik Lindgren

Jämfört med iX1 saknar Skoda den fina balansen mellan komfort och känsla som BMW lyckas bra med. Skoda kontrar med lite mer tyngd i styrningen, men den krassa verkligheten är att ingen köper en Enyaq RS för körupplevelsen.

Den duger på vägen, långfärdskomforten är hyfsad och den gör aldrig bort sig. Men den sticker inte heller ut positivt. Fyrhjulsdrift och 299 hästar med en motor på vardera axel ger rappa prestanda, men när vi kör bilen i normalläge finns en seghet som inte tilltalar. Ljudnivån från de stora hjulen är också för påträngande.

Skoda har länge varit ett föredöme vad gäller utrymmen och Enyaq Coupé är inget undantag. Men taklinjen stjäl lasthöjd. Foto: Patrik Lindgren

Det vi kan slå fast i test efter test är att prislappen ökar för bilköparen. På alla punkter. Inköp av bil, kostnaden att låna pengar till bilen, försäkringskostnad, däck, drivmedel. Milkostnaderna för våra testbilar landar i intervallet 64-69 kronor per mil sett över de första tre åren med en årlig körsträcka på 2 000 mil.

Vi får blicka bakåt för att få lite perspektiv på milkostnaderna. När vi testade Skoda Enyaq iV 80 2021 landade milkostnaden på 47,49 kronor. I första testet av likvärdig Volvo C40 noterades milkostnaden till 50,74 kronor. Sommaren 2022 låg milkostnaden för Volkswagen ID.4 GTX på 53,17 kronor. När vi ställer de siffrorna i relation till dagens milkostnader blir det svårsmält. Det har blivit väldigt dyrt.

Här blir det tydligt hur små symboler som instrumentklustret framför ratten faktiskt har. Mittskärmen i Skoda Enyaq Coupé fungerar i alla fall bra. Foto: Patrik Lindgren

Testsegern då? Den plockar BMW iX1 xDrive30 hem genom en hög lägstanivå och bäst samlade egenskaper. Den är trevlig att köra och åka i och tillräckligt praktisk för en mindre familj.

BMW iX1 xDrive30 Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 0 g/km. Förbrukning blandad körning: 1,68/1,87 kWh/mil (uppgiven/test). Räckvidd: 44,0/34,6 mil (uppgiven/test) Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 640 800/5 397/9 855 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år. Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistansgarantin förnyas vid varje intervallservice på auktoriserad märkesverkstad, batteri 8 år/16 000 mil. Ägandekostnad vid köp (2 000 mil/år): 64,66 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: El 190 + 190 hk. Total 313 hk, 494 Nm. Batterikapacitet: 66,4 kWh (74,7 kWh netto). Max laddeffekt hemma/snabbladdare: 11 (22 kW tillval)/130 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: Enväxlad. Acceleration 0–100 km/tim: 5,16/6,0 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,7 tum. App: My BMW. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 450/185/162 centimeter. Bagagevolym: 490–1 495 liter. Tjänstevikt: 2 184/2 170 kg (uppgiven/test). Maximal släpvagnsvikt (B-körkort): 920 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 (X1) Miljö 5 Komfort 3 Ekonomi 3 Totalbetyg: 18 av 25 Tre plus Snål på el. Jämn lägstanivå. Sköna sportstolar. Tre minus Lite väl lagom. För låg grundutrustningsnivå. Löjligt Boostläge. Visa mer Visa mindre

BMW iX1 Foto: Patrik Lindgren

Skoda Enyaq Coupé RS iV Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 0 g/km. Förbrukning blandad körning: 1,71-1,81/2,10 kWh/mil (uppgiven/test). Räckvidd: 50,4/36,7 mil (uppgiven/test) Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 699 000/5 772/10 125 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år (max 10 000 mil), vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans förlängs vid varje auktoriserat servicetillfälle, batteri 8 år/16 000 mil. Ägandekostnad vid köp (2 000 mil/år): 69,84 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: El 299 hk, 460 Nm (kraftfördelning fram/bak saknas). Batterikapacitet: 82 kWh (77 kWh netto). Max laddeffekt hemma/snabbladdare: 11/135 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: Enväxlad. Acceleration 0–100 km/tim: 6,5/7,0 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: 13 tum. App: My Skoda. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 465/188/161 centimeter. Bagagevolym: 570–1 610 liter. Tjänstevikt: 2 340/2 330 kg (uppgiven/test). Maximal släpvagnsvikt (B-körkort): 760 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Miljö 4 Komfort 3 Ekonomi 2 Totalbetyg: 16 av 25 Tre plus Bra baksäte. Rymligt bagageutrymme. Trevlig interiör. Tre minus På tok för dyr. Osmidigt format. Hög tjänstevikt. Visa mer Visa mindre