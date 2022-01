Eldrivna suven EQB har få konkurrenter

Mercedes EQB 300 4Matic

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram.

Förbrukning vid blandad körning: 1,81 kWh/mil.

Räckvidd: 41,9 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/ Privatleasing: 597 900/ 8 347/ej möjligt.

Inköpsbonus: 70 000 kronor.

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 2 år (förlängs om bilen servas på Mercedes-verkstad), assistans­garantin förnyas vid varje intervallservice utförd av auktoriserad märkesverkstad. Batteri 8 år/16 000 mil.

Teknik

Motor: Två elmotorer, totalt 228 hk.

Batterikapacitet: 66,5 kWh.

Max laddeffekt hemma/snabbladdare: 11/100 kW.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: Enväxlad.

Acceleration 0–100 km/tim: 8,0 sekunder.

Toppfart: 160 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Storlek 10,25 tum.

App: Mercedes Me.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/ja.

OTA (nätuppdatering): Ja, men inte för säkerhets­relaterade funktioner.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 468/183 /170 centimeter.

Bagagevolym: 495-1 710 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 2 175 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper 4

Säkerhet 4

Miljö 5

Komfort 4

Ekonomi 3

Totalbetyg = 20 av 25

Plus

7-sitsmöjligheten.

Bra ljudkomfort.

3-delat ryggstöd bak.

Minus

Snabbladdning bara 100 kW.

Pris.

Kort garanti.