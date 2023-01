Erik Wedberg: Hur köper du bil egentligen?

De flesta av oss köper bil efter plånboken, vi väljer den bil som ger mest för pengarna. I bästa fall kan saker som miljövänlighet och säkerhet komma på andra plats i prioriteringsordningen. Har regeringen tänkt på det?

Över en natt blev elbilar 70 000 kronor dyrare och regeringen (eller är det Sverigedemokraterna?) tror att det inte spelar någon roll eftersom elbilar är billigare att köra och att det därför jämnar ut sig över tid. De låga driftskostnaderna för elbilar äter så att säga upp det höga inköpspriset. Det håller tyvärr på att bli en gammal sanning.

Det är inte svårt att tänka sig att regeringens beräkningar utgår från normala elpriser, det vill säga runt 1,50 kronor per kilowattimme – och då stämmer det att en elbil är mycket billigare att köra än en bensin- eller dieselbil.

Men nu kostar elen omkring fyra kronor per kilowattimme och om elbilen drar 3,4 kilowattimmar per mil (vilket till exempel DN:s långtestbil Volvo C40 gör i 14 minusgrader) blir milkostnaden hög. Då betalar man 13 kronor per mil bara för bränslet och då blir det svårt att tjäna in de flera hundra tusen kronor extra som elbilen har kostat att köpa. Det blir till och med omöjligt. Det går att hitta många nya bensin- eller dieselbilar som drar 0,5-0,6 liter per mil och med dagens bränslepriser gör det att man kan få en milkostnad på bara tio kronor.

När regeringen tog bort klimatbonusen drabbades även laddhybriderna, men inte lika hårt, och det kan innebära ett lyft för biltypen. En laddhybrid, med både bensin- och elmotor är inte lika dyr att köpa som en renodlad elbil. Den har fördelen att kunna köras på både bensin och el beroende på vad som passar bäst för din typ av körning.

Kanske är laddhybriden till och med bättre för miljön? Ett stort elbilsbatteri innebär en stor miljöbelastning vid tillverkning och en laddhybrid med mindre batteri kan därför vara det mer miljöriktiga valet.

Ett uppsving för laddhybrider alltså? Ja, men troligtvis bara på kort sikt. Det är på elbilarna alla utvecklingsresurser läggs. Det är elbilarna som blir bättre och det är dem vi kommer att köpa i framtiden. 2023 blir bara ett hack i kurvan.

Trafikljus: Grönt Underleverantören ZF utvecklar eluppvärmda säkerhetsbälten till framtidens elbilar. Det vill min frusna mage ha nu! Visa mer

