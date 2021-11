Exklusiv DN-provkörning: Hajpat Kinamärke intar Europa

Nio ES8 100 kWh batteri

Miljö

Koldioxidutsläpp vid blandad körning: 0 gram/km.

Elförbrukning vid blandad körning: 20 kWh/100 km.

Räckvidd: El 50 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: Ej fastställt i Sverige

Inköpsbonus: 70 000 kronor.

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Ej klart.

Teknik

Motor: Elmotor 544 hk, 840 Nm

Batterikapacitet: 100 kWh.

Max laddeffekt hemma/snabbladdare: 7/120 kW.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: Enväxlad.

Acceleration 0–100 km/tim: 4,9 sekunder.

Toppfart: 200 km/h

Digitalt

Pekskärm: 11,3 tum.

App: Nio

Apple CarPlay/Android Auto: nej/nej.

OTA (nätuppdatering): Ja, alla viktiga funktioner.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 502/196/175 centimeter.

Bagagevolym: liter med tredje raden uppfälld/endast mittenradden uppfälld/helt fällda: 310/871/1901

Tomvikt:2 425 kg

Dragkrok: Ja, tillval. Maximal släpvagnsvikt: 679 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 4

Säkerhet 5

Komfort 4

Miljö 5

Ekonomi 4

Totalbetyg: 22 av 25

Plus

Kvalitetskänsla

Möjlighet till batteribyte

Uppdateringar över nätet på allt av vikt

Minus

Dålig snabbladdningsprestanda

Mjukvarubuggar i autopiloten

Röststyrning ännu begränsad