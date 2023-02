Farthållaren på – då kan inte torkarna stängas av

OTA - en fenomen som kommer starkt

Flera moderna bilmodeller i dag är ­uppkopplade och kan kommunicera via internet. De kan då uppdatera mjukvaran via nätet - även på bilens grundläggande funktioner somsom bromsar eller motorstyrning. Det kallas populärt för ”OTA”, (Over the air).

Systemet bygger på att bilmodellen har en huvuddator eller ett par huvuddatorer - som sedan förmedlar mjukvaran vidare.

Tesla började med detta redan 2012 när de lanserade Tesla Model S. Uppdateringar av Tesla-bilarna sker kontinuerligt och minst ett par gånger om året.

Några andra biltillverkare har försökt gå lika långt. Bland annat VW med koncernens nya elbilar, Volvos och Polestar med sina elbilar - men även en drös nya kinesiska elbilsmärken som exempelvis bilmärket Nio.

De flesta andra tillverkare har inte hunnit lika långt.

De mer försiktiga som ligger efter, är till exempel Stellantis-gruppen med bilmärken som Opel, Peugeot och Citroën. Många bilar utan uppkoppling kan också uppdatera enklare funktioner som infotainmentsystem, men det sker i samband med verkstadsbesök. Citroën och Mercedes tillåter i huvudsak uppdateringar av infotainmentsystemet via OTA.