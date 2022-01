Folkabussen finns nu som laddhybrid

Volkswagen Multivan Style 1,4 eHybrid

Miljö

Koldioxidutsläpp: 42 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: El och bensin 0,19 l/mil vid blandad körning. El 1,74 kWh/mil.

Räckvidd: El 5,1 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privat­leasing: 633 800/uppgift saknas/5 272 kronor.

Inköpsbonus: 21 097 kronor.

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, 8 år/16 000 mil. Assistansgarantin förnyas vid varje intervallservice utförd av auktoriserad märkes­verkstad.

Teknik

Motor: Bensin: 1,4 liter. 150 hk. Elmotor 115 hk. Total effekt 218 hk.

Batterikapacitet: 13 kWh.

Max laddeffekt: 3,6 kW.

Drivning: Framhjulsdrift.

Växellåda: Automat, 6-växlar.

Acceleration 0–100 km/tim: 9,0 sekunder.

Toppfart: 192 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Storlek 10 tum.

App: We connect.

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja

OTA (nätuppdatering): Bara informationssystem och kartor.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 497/194/191 centimeter.

Bagagevolym: 469–3 672 liter.

Tjänstevikt: 2 297 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1 600.

Betyg del för del

Köregenskaper 3

Säkerhet 4

Miljö 3

Komfort 5

Ekonomi 2

Totalbetyg = 17 av 25

Plus

Svårt att hitta en bekvämare bil.

Svårt att hitta en rymligare bil.

En av få laddhybrider i storleksklassen.

Minus

Nya versionen inte krocktestad.

När elen är slut blir förbrukningen hög.

Dyrt nöje – högt pris.