Folkabussen tillbaka i elektrisk tappning

Fakta/Volkswagen ID. Buzz

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km.

Förbrukning vid blandad körning: Uppgift saknas.

Räckvidd: Uppgift saknas.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: Ej fastställt.

Inköpsbonus: 70 000 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år/16 000 mil.

Teknik

Motor: Elmotor 204 hk/310 Nm.

Batterikapacitet: 82 kWh (netto 77 kWh).

Max laddeffekt hemma/snabbladdning: 11/150 kW.

Drivning: Bakhjulsdrift

Växellåda: Enväxlad.

Acceleration 0–100 km/tim: Uppgift saknas.

Toppfart: 145 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: 12 tum.

App: We Connect

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Ja.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 471/199/194 centimeter.

Bagagevolym: 1 121–2 205 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: Cirka 2 500 kg.

Maximal släpvagnsvikt: Cirka 1 200 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 3

Säkerhet 4

Miljö 5

Komfort 4

Ekonomi 3

Totalbetyg = 19 av 25

Plus

Rymlig, men inte som en skåpbil.

Som en vanlig bil att köra.

Laddas utan app eller bricka.

Minus

Lanseras bara med bakhjulsdrift.

Stolarna bak går ej att ta ut.

Form före funktion.