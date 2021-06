Första flyttlasset till förorten med Amazon och Epa-kassar

En stad i förvandling, även om det så kallade miljonprogrammet närmade sig sitt slut när denna bild togs i januari 1972. Mellan åren 1965 och 1975 skulle det byggas 100.000 bostäder per år för att råda bot på den bostadsbrist som rått i landet sedan 1950-talet och med det även höja bostadsstandarden.

På bilden ser vi Lars-Erik Svensson bära papperskassar från lågprisvaruhuskedjan EPA till det nya hemmet i Vårby gård.

– Vi flyttar de lättare grejorna i egen bil i dag. I morgon blir det till att släpa på tunga möbler uppför trappan till det nya hemmet på Bäckgårdsvägen 2, berättar han.

Under lördagen hade 24 ”nybyggare” flyttat in i det snabbt uppväxande området, läser vi på bildens baksida. 10.000 invånare skulle finnas här när allt var färdigbyggt, någon gång under slutet av 1974.

Nere vid vattnet fanns ännu gården kvar som gett området dess namn. Den 5 maj 1975 brann dock huvudbyggnaden, som i bland kallas Vårby slott, efter att ha förfallit under många år. Om du känner dig lite törstig när du läser detta är det inte konstigt alls. Vårby är också känt för sin hälsobrunn, mineralvattenfabrik och senare även bryggeriet som lades ned 2013.

Nu har vi malt nog om byggnader och drycker. Låt oss i stället vända blickarna mot en 65-åring. Nej, inte Lars-Erik Svensson, utan bilmodellen bakom honom, Volvo Amazon som lanserades 1956. En modell som knappast behöver någon närmare presentation även om vi gjorde en sådan under denna vinjett den 30 mars i år.

Då var det ett gäng Amazoner ämnade för export som visades på bilden. Här ses ett av de närmare 300.000 exemplar som såldes i Sverige. Gissningsvis är den av 1967 års modell, med extraljus monterat i grillen och registreringsskylt med länsbokstav – något som fasades ut året efter bilden togs.

Produktionen av modellen Amazon var till ända i juli 1970. Kanske går Lars-Erik Svensson och drömmer om den nyare modellen 140-serien. Eller också blir det tunnelbanan från det nya hemmet. Stationen Vårby gård togs i bruk i oktober 1972.

