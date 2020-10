Fyrhjulsdrift men kort räckvidd för Jeeps laddhybrid

Jeep Compass 4xe Limited

Miljö

Koldioxidutsläpp: 49-55 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: Blandad körning el och bensin 0,22-0,24 liter per mil. Blandad körning el: i.u. Blandad körning bensin: i.u.

Ekonomi

Pris/förmånsvärde/privatleasing: Från 449 900 kronor/i.u./i.u.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 7 år, lack 3 år, assistans 1 år, batteri 8 år/16000 mil.

Miljöförmåner: Ja. 20 730-25 014 kronor i statlig bonus vid köp.

Teknik

Motor: Bensin 1,3 liter. 130 hk, 270 Nm. Elmotor 60 hk.

Total effekt: 190 hk.

Batterikapacitet: 11,4 kWh.

Drivning: Fyrhjulsdrift

Växellåda: 6-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 7,9 s.

Toppfart: 183 km/tim.

Räckvidd el: 4-4,2 mil.

Räckvidd bensin: i.u.

Digitalt

Pekskärm: Ja. Storlek 8,4 tum.

App: Ja. Ingår under 3 till 10 år.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 439/180/165 centimeter.

Bagagevolym: 368–1 251 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1 935 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1 250 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 4

Komfort: 4

Miljö: 4

Ekonomi: 3

Totalbetyg = 19 av 25

Plus

Laddhybrid

Fyrhjulsdrift

Komfort

Minus

Kort el-räckvidd

Pris

Låg bonus