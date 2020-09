Guide till billigaste bilen i drift – el, hybrid, bensin och diesel

Värdeminskning

Värdeminskningen är den största och svåraste kostnaden att beräkna. Tillgång och efterfrågan spelar stor roll och skatteregler kan förändra marknaden. En grundregel är att värdet på bilen halveras på fyra år. Äldre elbilar har mindre batteri och kortare räckvidd än nya och det borde betyda minskad efterfrågan och sjunkande priser. Men i takt med att infrastrukturen för laddning byggs ut blir det lättare att ladda och fler kommer att upptäcka att de klarar sig med en elbil som kommer 15-20 mil på en laddning. De bilarna kan bli eftertraktade som pendlarbilar.

En bil som kostar 400.000 kronor att köpa ny har alltså tappat 200.000 kronor på tre år och 6.000 mils körning. Det ger en värdeminskning på 33 kronor per mil.

Teknikens Världs elbilstester visar att elbilarna har något större värdeminskning under de första 6.000 milen än motsvarande bensin- och dieselbil. Renault Zoe beräknaes tappa så mycket som 68 procent av värdet, en Hyundai Kona drygt 60 procent och en Seat Mii Electric drygt 50 procent. Men i takt med att fler vill ha elbilar kan värdeminskningen sjunka

Vinnare: Bensinbilen, på kort sikt. Men efterfrågan på elbilar kommer att öka och det blir dyrare att köra på fossilt bränsle i takt med högre och högre avgifter för utsläpp.

Bränslekostnad

Elbilen är billigast att köra. Laddar du hemma kan du klara dig på 2,50 till tre kronor per mil. Men elbilen är också allra känsligast för hur du kör. På motorväg ökar förbrukningen procentuellt mycket mer än i motsvarande bensin- eller dieselbil. Vi kan ändå räkna med tio kronor per mil i bränslekostnad för en bil med enbart förbränningsmotor.

Laddhybridens styrka ligger i att du kan köra billigt och utan utsläpp i stadstrafik så långt batteriet räcker. Men på landsväg blir förbrukningen högre på grund av det tunga batteriet. Vid blandad körning ger laddhybriden en lägre förbrukning och därmed lägre driftskostnad. Du kan dra bort åtminstone en krona per mil jämfört med en bensin- eller dieselbil.

Vinnare: Elbilen vinner klart.

Finansiering

Precis som försäkringsbolagen har finansbolagen inte hängt på elektrifieringstrenden, det finns vad vi vet inga speciella billån för de som vill byta till en elbil eller en laddhybrid. Det har efterfrågats och vi får se vilket finansbolag som nappar först.

Några tillverkare har bra erbjudanden på speciellt elbilar för att få bilköpare att våga prova det nya. Till exempel Hyundai erbjuder privatleasing av elbilen Ioniq under ett års tid, jämfört med den vanliga treårsperioden.

Vinnare: Bensin- och dieselbil då elbilar och laddhybrider är dyrare i inköp.

Service och underhåll

Elbilsentusiasterna och tillverkarna av elbilar påstår ofta att service och underhåll blir så mycket billigare för en elbil som har betydligt färre rörliga delar. Och det stämmer, till viss del. Tillverkarna har ändå varit duktiga på att ta betalt för regelbunden service även på elbilar.

Laddhybrider är dyrast eftersom du har två motorer i en och samma bil. Du har en förbränningsmotor och du har en elmotor med batteri.

Teknikens Världs omfattande testprotokoll visar ändå på tydliga skillnader mellan elbilar och bilar med förbränningsmotor. Det är också stor skillnad mellan olika märken där de dyrare bilmärkena också är dyrast att serva.

Ett riktmärke är att en elbil kostar drygt 50 öre per mil i underhåll upp till cirka 9 000 mil och den blir billigare i längden eftersom någon dyr motorservice inte behövs.

Billigare bensinbilar kostar drygt en krona per mil under samma period och en dieselbil något mer.

En lyxigare bil kan bli ytterligare en krona dyrare per mil i service och underhåll. Laddhybrider kostar som motsvarande bensin- eller dieselbil.

Vinnare: Elbilen som också blir billigare och billigare över tid.

Skatt och försäkring

Elbilar och laddhybrider får en så kallad miljöbilsbonus på upp till 60 000 kronor (som kommer att höjas till 70 000 kronor). De pengarna kommer väl till pass när vi ska räkna på värdeminskningen lite senare.

Den årliga fordonsskatten är 360 kronor för elbilar och laddhybrider men betydligt högre för bensin- och dieselbilar.

Dieselbilen är här allra dyrast och kan, beroende på utsläppsvärden, bli dubbelt så dyr som bensinbilen per år. Bilar som släpper ut mycket koldioxid får en straffskatt (malus) de första tre åren. Dieselbilen har också högre skatt även efter det att straffskatten försvinner på grund av höga utsläpp av kväveoxider. Kör du 1 500 mil per år är skatten från 1,20 till fyra, fem kronor per mil för en normalstor bensin- eller dieselbil.

Hittills har försäkringsbolagen inte subventionerat elbilar och laddhybrider på något sätt så kostnaden blir densamma oberoende av drivmedel.

Vinnare: Elbilar och laddhybrider.

Totalt

Elbilen är totalt sett tio till tolv kronor billigare per mil att köra, men värdeminskningen är det stora frågetecknet. Är vi optimistiska så ligger den på samma nivå som en bensinbil, dieselbil och laddhybrid. Elbilen är fortfarande åtminstone 100.000 kronor dyrare att köpa än motsvarande bil med förbränningsmotor, och det tar alltså drygt 8.000 mil att få tillbaka de pengarna. Men skillnaden i inköpspris kommer att jämnas ut de kommande två, tre åren och låga driftskostnader talar för elbilen över tid. Laddhybriden är svårare att räkna hem. Den är billigare att köra än dieselbilen och bensinbilen i stadstrafik men också betydligt dyrare i inköp.