Här är bilen för dig som inte vill ha någon bil

Vi kan börja med släktskapet med Volvo. Ägarna Geely ville starta ett nytt billigare bilmärke som skulle ta Volvos plats i näringskedjan när Volvobilarna blir ännu dyrare och lyxigare.

Provkörda Lynk & Co 01 är därmed ett tekniskt syskon till Volvo XC40. Bilarna delar det mesta under skalet.

Det som gör Lynk till ett udda bilmärke är affärsmodellen. I stället för att ropa ut priser, utrustningsalternativ, privatleasingerbjudanden och storsatsning på tjänstebilsförare har man en egen idé om framtidens bilägande, eller rättare sagt icke-bilägande. För 5.500 kronor får du tillgång till en egen bil. Du behöver välja färg, blå eller svart, och kryssa för hybrid eller laddhybrid. Priset är detsamma vad du än väljer och all utrustning ingår. För pengarna får du tillgång till en bil och det är utan bindningstid, du kan alltså säga upp hyresavtalet när du vill.

Du slipper treårsavtal och allt ingår. Priset är beräknat på 1.500 mil per år och kör du mer kostar det 1,50 kronor per kilometer.

Du som bilkund behöver alltså ta fram miniräknaren. En typ av kund är de som inte behöver en bil hela året men eventuellt under en kortare period – kanske på sommaren eller under tiden du behöver pendla till ditt jobb. Kom dock ihåg att under en bilsemester passerar du snabbt de 125 milen per månad som ingår i månadskostnaden.

De som väljer en laddhybrid behöver samtidigt ha möjlighet att ladda för att minska driftkostnaden. Men har man det om man valt att inte äga en bil?

Som medlem i Lynk-klubben kan du dela med dig av bilen direkt i en app och då sätter du själv priset. Det här öppnar för familjer, vänner, grannar och bostadsrättsföreningar att dela på en eller flera bilar och sköta prissättningen individuellt.

Lynks satsning kan också passa för företag som kan ställa krav på de som fått en förmånsbil att dela med sig av den, till exempel på kvällar, helger och semestrar. Därmed kan ett företag sänka sina bilkostnader, även om det förstås inskränker på den gamla sanningen att en förmånsbil i praktiken är en dold lön.

Ett tränat öga kan se att designen kommer från Volvos ritbord. Foto: Glenn Lindberg

Hittills har denna text handlat väldigt lite om hur Lynk 01 är att köra och sitta i. Det beror på att detta handlar mer om en mobilitetslösning för dig som inte riktigt bryr dig om bilen, bara den är säker, pålitlig och komfortabel.

Men bilen överraskar. Inredningen domineras av en stor integrerad bildskärm i mitten av instrumentbrädan. Här är släktskapet med Volvo tydligt, men skärmen upplevs som mer responsiv och lättarbetad än Volvos.

Baksätet är delbart men genomlastningslucka saknas. Foto: Glenn Lindberg

Baksätet är rymligt både på höjden och på bredden. Det finns ingen genomlastningslucka men sätet är delbart. Bagageutrymmet påminner om det i XC40 men den sluttande taklinjen stjäl lite plats längst bak.

Lynk & Co har med 01 lyckats maskera släktskapet med Volvo väldigt väl. Köregenskaperna finns där och styrningen är lika kvick och följsam som i en XC40.

Lyktorna påminner om Peugeots. Foto: Glenn Lindberg

Vi provkör laddhybriden som klarar drygt sex mils körning på el, längre än XC40:s motsvarighet vilket beror på lägre luftmotstånd och vikt och ett större batteri – 14,1 kilowattimmar netto jämfört med Volvons 10,7 kilowattimmar.

Därmed hade Lynk & Co 01 stått sig väldigt bra i konkurrensen även om det bara handlat om traditionellt bilägande, vilket faktiskt också är en möjlighet. Det går att köpa bilen på vanligt sätt. En hybrid utan laddmöjlighet kostar 360.000 kronor och en laddhybrid 440.000 kronor. Det är betydligt lägre än Volvos priser på motsvarande XC40-modeller.