Här är elbilen som ska bli Volkswagens storsäljare

Volkswagen ID.4

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: 1,82 kWh/mil vid blandad körning.

Ekonomi

Pris/förmånsvärde/privatleasing: Från 514 900 kronor./iu./5 425 kronor per månad.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 8 år, lack 3 år, batteri 8 år/16 000 mil.

Miljöförmåner: Ja. 60 000 kronor.

Teknik

Motor: Elmotor, 204 hk, 310 Nm.

Drivning: Bakhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 8,5 sekunder.

Toppfart: 160 km/tim.

Räckvidd: 52 mil.

Digitalt

Pekskärm: Ja. 10 tum, 12 tum som tillval.

App: We Connect ingår i tre år.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Ja.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 458/185/161 centimeter.

Bagagevolym: 543–1 575 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 2 124 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1 200 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 4.

Säkerhet 3

Miljö 5

Komfort 4

Ekonomi 3

Totalbetyg = 19 av 25

Plus (3 st)

Utrymmen

Får dra släp

Känns påkostad

Minus (3 st)

Ingen förvaring under huv

Stötkomfort

Slätstruken design