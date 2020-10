Här är elbilen som ska få fart på Fiat

Fiat 500 electric

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning blandad körning el: 1,68 kWh/mil.

Ekonomi

Pris/förmånsvärde/privatleasing: 409 900 kronor. Mer information vid lanseringen.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 8 år, lack 3 år, batteri 8 år/16 000 mil.

Miljöförmåner: Ja. 60 000 kronor.

Teknik

Motor: Elmotor, 118 hk, 200 Nm.

Batterikapacitet: 42 kWh.

Drivning: Framhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 9,0 sekunder.

Toppfart: 150 km/tim.

Räckvidd el: 32 mil.

Digitalt

Pekskärm: Ja. 10,25 tum. Köper navigator från Tomtom. Inte helt färdigt på provbilen.

App: Mer information vid lanseringen.

Apple Carplay/Android auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Mer information vid lanseringen.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 363/169/151 centimeter.

Bagagevolym: 185–i.u liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1 365 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 3

Miljö: 4

Komfort: 4

Ekonomi: 4

Totalbetyg: 19 av 25

Plus

Vacker

Finns som cabriolet

Fin interiör

Minus

Litet baksäte

Litet bagageutrymme

Energiförbrukning