Här är Europas billigaste elbil

Drömmen om den riktigt billiga elbilen har kommit och gått. Ni kanske minns Think och trillingbilarna Citroën C-Zero, Mitsubishi I-Miev och Peugeot Ion som kom för tio år sedan? Billiga var de, men bara till utförandet. Nytt hopp kom med trion från Volkswagenkoncernen: Skoda Citigo-E IV, Seat Mii electric och Volkswagen e-up.

Andra biltillverkare och nya aktörer pratade med stora bokstäver om att de också skulle lansera billiga elbilar. Det ryktades om priskrig, men inte mycket hände. Istället ströks Skodan ur modellprogrammet och Folkan säljs inte heller längre.

Seaten blev dock kvar i saluhallen och har idag ett svenskt pris på 204.900 kronor efter en klimatbonus på 70.000 kronor. Det gjorde den till landets billigaste elbil innan nya eldrivna Fiat 500 nyligen lanserades och knep titeln med ett pris på 191.900 kronor efter bonus.

I Danmark kan du privatleasa Spring för 2.950 kronor per månad. Foto: Glenn Lindberg

Nu ger sig Renault in i kampen via sitt lågprismärke Dacia. Modellen Spring lanseras som Europas billigaste elbil. Just ordet billig är det som slår mig när jag tar plats i bilen. Allt jag tar i andas budget och utformningen är fjärran från det vi är vana vid från nya och väldesignade elbilar. Mätarna är förvisso digitala och väldigt tydliga, och på mittkonsolen finns en pekskärm hämtad från förra generationen Renault Clio.

Under skärmen finns knappar för de elmanövrerade sidorutorna, centrallås samt en eco-knapp som sänker motoreffekten med tio hästkrafter. Ytterbackspeglarna kan på lyxigt manér justeras elektriskt och strålkastarna har faktiskt led-teknik. Det finns till och med en app till mobiltelefonen där man kan kontrollera batteriets laddning och bilens klimatanläggning.

Pekskärm och digital förarmiljö är modernt, men material och utformning känns daterat. Foto: Glenn Lindberg

Luftkonditionering finns, dock manuell. Växelväljaren saknar P-läge och handbromsen utgörs av en traditionell spak. Ratten har plats för några få knappar. Här kan du justera fartbegränsaren – farthållare har bedömts vara överflödig. Bilen har bara en vindrutetorkararm.

Att ställa ratten går inte, det är bara att justera stolen i bästa läge och vrida på nyckeln, ingen startknapp här inte, och ställa körlägespucken i driveläge.

Spring går osofistikerat hårt över små ojämnheter men klarar större farthinder riktigt fint. Trafikbruset tar sig obehindrat in i kupén när jag tar mig an den väldigt lätta och oprecisa styrningen, men det passar bra i denna miljö. Bilens längd på 3,7 meter, vikt på 970 kg och vändradien på 4,8 meter hjälper till och gör att jag enkelt kan göra en u-sväng när jag gjort bort mig i Köpenhamnstrafiken. Backvarnare och backkamera finns också vilket gör stadskörningen än smidigare.

Spring har lite av en suvkaraktär, inte bara till utseendet, man sitter ganska upprätt och högt för att vara i en småbil. Motorn ger bara 44 hästkrafter och att ta sig från 0 till 100 kilometer i timmen tar hela 19,1 sekunder. Jag har dock inga problem med att hänga med i det lugnare stadstempot.

75 procent av bilarna som tas in i Danmark utgörs av den dyrare versionen Comfort Plus. Foto: Glenn Lindberg

Vi befinner oss ju i Köpenhamn och jag känner lite tivolikänsla i bilen. Är det en riktig bil, eller sitter jag i en radiobil och har förvirrat mig ut i trafiken? Jag finner en viss charm i allt detta sparsmakade, i bakhuvudet ligger nämligen alltid bilens trumfort: priset.

Vad det blir i svenska kronor är inte klart, det är inte ens säkert att Spring hittar hit. I Danmark kostar den provkörda och mer påkostade versionen Comfort Plus 139.990 danska kronor, det är 20 000 kronor mindre än vad de danska Seathandlarna begär för tidigare nämnda Seat Mii.

Den billigare versionen Spring Comfort är 11.000 kronor billigare men saknar pekskärm, reservhjul och metalliclack. I Danmark har man ingen inköpsbonus för elbilar men kostar de under 450.000 kronor slipper man registreringsskatten.

Nu behöver vi inte fokusera på just privatköpet, Spring är även byggd för bildelningstjänster och det är en sådan version vi kör – med blå istället för orangefärgade detaljer och säten klädda i konstskinn för enkel rengöring. Baklamporna kommer även få en annan design.

Laddningskapaciteten är 7,4 kilo­watt och att ladda batteriet fullt från noll tar cirka fem timmar, i bästa fall. För 5.000 extra kronor får man tillgång till likströmsladdning – alltså snabbladdning – på inte allt för imponerande 30 kW. Att ladda till 80 procent av batteriets kapacitet tar då strax under en timme.

Utrymme och takhöjd är bra i framsätena, i baksätet är det främst trångt för benen. Foto: Glenn Lindberg

Räckvidden enligt WLTP-körcykeln är 23 mil – och 30,5 mil i stadstrafik är Dacia noga med att påpeka. Som pendlarbil räknar de med att ägarna kommer att ladda batterierna en gång i veckan.

Det låga priset är möjligt inte bara för att man har fokuserat på det allra nödvändigaste, bilen som sådan är nämligen inte ny. Den lanserades i Kina som Renault City K-ZE för två år sedan. En bil som i sin tur i mångt och mycket är en Renault Kwid, med förbränningsmotor och lanserad i Indien 2015.

Säkerhet är kanske det som kommer på tal efter utförande, räckvidd och pris. Spring har autobroms och sex krockkuddar men Dacia räknar inte med att bilen får högre betyg än nyligen krocktestade Sandero. Den fick två stjärnor av fem hos Euro-NCAP, främst på grund av få assisterande system. Dacia ger sig inte in i stjärnjakten, menar de. Men i jakten på elbilsköpare som söker lågt pris, där är man nu.

Det verkar som om vi kanske får ett priskrig, trots allt. Om nu Dacia Spring kommer till Sverige vill säga.

Dacia Spring Comfort Plus Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Elförbrukning vid blandad körning: 1,39 kWh/mil. Räckvidd: 23 mil. Ekonomi Pris: 139.990 danska kronor. Inköpsbonus: 70.000 kronor i Sverige. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 30 år, batteri 8 år/ 16.000 mil. Teknik Motor: Elmotor 44 hk, 125 Nm. Batterikapacitet: 27,4 kWh (netto). 7,4 kW max laddeffekt vid hemmaladdning, 30 kW vid snabbladdning. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad. Acceleration 0-100 km/tim: 19,1. Toppfart: 125 km/tim. Digitalt Pekskärm: 7 tum. App: My Dacia. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 373/177/152 centimeter. Bagagevolym: 290–620 liter liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 970 kg. Maximal släpvagnsvikt: 0 kg. Betyg del för del Köregenskaper 2 Säkerhet 2 Komfort 2 Miljö 5 Ekonomi 5 Totalbetyg = 16 av 25 Plus Lågt pris. Smidig i stan. Rymligt bagageutrymme sett till storleken. Minus Skral komfort. Tafflig detaljkvalitet. Dålig laddprestanda. Visa mer

Läs mer: Fler artiklar om elbilar

Läs mer: Fler biltester