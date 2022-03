Här blir man Kapitän över sin egen bil

Vår läsare Monica Forsberg har skickat in bilden på familjens Opel Kapitän – som under sommarsemestrarna i mitten på 1960-talet rullade på vägarna på Öland. Denna Kapitän hade en lack i gult och vitt, och Monica Forsberg beskriver bilen som ”pappas stolthet”. Inte att undra på. Kapitän stack ut på många sätt med sin formgivning – under alla de fem decennier den tillverkades.

Monica Forsberg fick följa med när hennes syster Gunilla övningskörde med pappans ögonsten. Så här beskriver hon känslan: ”Jag minns hur stolt jag var när hon tog med mig ut på en liten tur i staden. Vi har många fina minnen med Opel Kapitän, en bil som väckte både uppmärksamhet och beundran”.

Opel Kapitän var en bilmodell som började tillverkas redan i slutet på 1938 och den presenterades med pompa och ståt på bilsalongen i Genève under våren 1939.

Kapitän utmärkte sig som en finbil på den tiden, och det krävdes en tjockare plånbok för att ha råd med den. Den hade mjuka bulliga former och under huven satt en sexcylindrig 2,5 liters motor – toppfarten var 118 kilometer i timmen. Runt 25 000 exemplar av Kapitän hann byggas under det här året.

Men produktionen av civila bilar på Opel fick ett abrupt slut. Världen stod snart i brand och andra världskriget bröt ut. 1940 upphörde produktionen av Kapitän – och den återupptogs inte igen förrän 1948.

Den Kapitän som byggdes under efterkrigstiden behöll i stort sett formerna från 1939. Strålkastarna hade dock blivit rundare. 1951 kom nästa generation av Kapitän som då fått lite slankare linjer och mer krom i fronten.

Redan 1953 fick Kapitän en ordentlig modernisering. Bilmodellen blev längre och bredare än tidigare. Växellådan fick nu fyra växlar i stället för tre, och toppfarten låg på 140 kilometer i timmen.

1958 kom den första i P-serien. I Kapitän P1 märks en tydlig inspiration från USA – ”the dream car from over there”. Den fick dock kritik för bland annat sina smala bakdörrar, och producerades bara under ett år. Sedermera har P1 växt i popularitet och blivit en samlarbil. I Kapitän P2, som kom året efter, hade biltillverkaren åtgärdat en del av de kritiserade missarna i formgivningen och då blev det också rejäl fart på försäljningen.

Efter ytterligare tre transformationer av bilmodellen slutade Opel att tillverka Kapitän 1970.

