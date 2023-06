Härliga 30-talsbilar rullar i serien ”I vår herres hage”

Hittills har tre säsonger och en julspecial av den populära brittiska tv-serien ”I vår herres hage” (originaltiteln är ”All Creatures Great and Small”) visats på SVT. Det kommer också en fjärde säsong med tiden.

Den tv-serie som går nu är en så kallad remake av den serie som fick de brittiska tittarna att sitta fastnaglade vid sina tv-apparater mellan 1978 och 1990. Den ursprungliga serien höll sig närmare handlingen i de böcker som veterinären Alf Wight, under pseudonymen James Herriot, skrev om livet som veterinär i Yorkshire på 1930-talet.

I den nuvarande tv-serien får karaktärer som hushållerskan Audrey Hall och bonddottern Helen Alderson blomma ut mer. Gnabbandet mellan den excentriske veterinären Siegfried Farnon och hans lillebror Tristan tar också mer utrymme, liksom kärlekshistorien mellan huvudrollsinnehavaren – den nyutexaminerade veterinären James Herriot – och Helen Alderson.

I den första tv-serien som gick från 1978 till 1990 körde rollfiguren James Herriot – i alla fall enligt forumen som diskuterar den populära BBC-serien – en Morris 8 Sports Tourer. Vad säger våra kunniga läsare – är det korrekt? Foto: TT

Veterinärpraktiken i den fiktiva byn Darrowby ägs av Siegfrid Farnon och han kör ofta och gärna sin ögonsten – en Rover 12 Sports Tourer från 1935. Om det nu är en sådan för seriens bilar diskuteras ständigt på olika forum med tittare som bråkar i frågan om fordonen som syns på tv-skärmen verkligen är tidsenliga. DN tar gärna hjälp av sina kunniga läsare här för att reda ut det här!

De brittiska tittarna på forumen är i alla fall mer överens om att veterinärpraktikens bruksbil, som mest körs av James Herriot, är en Vauxhall Light Six från 1933.

Då och då lånar Siegfried Farnon mer eller mindre motvilligt ut sin Rover till James Herriot eller lillebror Tristan. Förståeligt, eftersom kofångaren fram fick sig en smäll i den första säsongen av den nya serien.

I vänster hörn skymtas den excentriske veterinären Siegfried Farnons Rover – sannolikt en Rover 12 Sports Tourer från 1935. Foto: album-online/TT

På 1970-talet gjordes det också två filmer baserade på Alf Wights böcker – ”All Creatures Great and Small” och ”It shouldn´t happen to a vet”. I den första filmen spelade självaste Anthony Hopkins rollen som Siegfried Farnon. Under inspelningarna fick vita dukens veterinärer sätta sig bakom ratten i en Austin Big Seven från 1938.

Har du sett serien och kanske till och med de gamla filmerna? Hjälp oss gärna ta reda på om bilmodellerna som anges är de rätta! Hör av dig till motor@dn.se.

