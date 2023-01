Helgonet banade väg för den vackra sportvagnen från Volvo

Du som gillar bilar och följde tv-serier på 1960-talet kan inte ha missat Helgonet. Skådespelaren Roger Moore, som 2003 adlades av drottning Elizabeth, spelade Simon Templar i serien som hade namnet ”The Saint” på engelska. Templar var en riktig gentlemannatjuv och tv-serien blev snabbt populär i många länder, däribland Sverige.

Kanske i viss mån för att Simon Templar i serien körde den nya sportvagnsmodellen från Volvo, P1800, i alla de 118 avsnitten mellan 1962 och 1969.

Egentligen var det en ren slump att det blev en P1800 – först hade produktionsbolaget tänkt sig någon av de klassiska brittiska sportvagnarna. Men efter att ha fått nej från flera brittiska biltillverkare hörde producenten av sig till Volvo och frågade om det kunde gå för sig att få använda en P1800.

Volvo P1800 tillverkades i Storbritannien de första åren, och var alltså passande högerstyrd för den brittiske skådisen. Moore blev för övrigt så förtjust i sportbilen att han själv 1967 köpte en pärlvit P1800 med ”Mini Lite”-ekerdesign och träratt. Bilen hade en B20-motor med dubbla förgasare och en effekt på 115 hästar.

Moores bil visades upp på Techno Classica i Tyskland 2018 – tillsammans med en annan totalrenoverad P1800 som ägdes av Volvos tidigare vd Håkan Samuelsson.

– ”The Saint” med Roger Moore var min favorit TV-show på 60-talet och sedan dess ville jag alltid ha en P1800, sade Samuelsson då.

Pelle Pettersson, en av Sveriges mest välkända formgivare, är mannen bakom designen på P1800. Det var länge en hemlighet – inte förrän i slutet på 1990-talet började Volvo officiellt tala om Pettersson som bilens formgivare. Då var han redan välkänd för sin design av båtar, klockor och gräsklippare.

I en intervju på Volvo Cars hemsida säger Pelle Pettersson det här om sin design av P1800:

– Jag är lite mallig över den linjen, smidigheten och framåt­rörelsen i den. På 61:an följde listen med hela vägen upp på dörren. Jag gillar formspråket i fönsterpartiet också, som fångar upp linjen.

I januari 2001 medverkade Roger Moore i svenska Bingolotto, för att lotta ut en Volvo P1800. Programledaren Lasse Kronér beskrev Moore som ”en extremt trevlig person”. Foto: Anders Wejrot/BLR-Fotograferna/TT

Roger Moore i sin tur blev en slags ambassadör för Volvo som märke, och ägde flera modeller under livet. När han 2001 var på väg till tv-studion som spelade in Bingolotto i Göteborg råkade han och hans fru ut för en olycka – de blev rammade i sidan. Paret kunde dock kliva ur bilen helt oskadda och Moore lär ha sagt: ”Thank God it was a Volvo”.

Sen åkte Moore vidare till tv-studion där han var med och lottade ut en P1800.

Nästa vecka kommer en ny artikel om bilar som blivit kända på vita duken eller genom teve. Har du själv ägt någon bilmodell som blivit berömd tack vare filmer eller tv-serier? Hör av dig till motor@dn.se och berätta!

Fler historier om äldre bilar