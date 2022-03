Hyrd laddhybrid smidigare än köpt elbil

Volvo-syskonet Lynk & Co 01 går att hyra – eller snarare prenumerera på. Det är ett nytt slags flexibelt bilägande, där den som hyr slipper fundera på tillval och utrustningspaket.

Du kan välja mellan två olika färger – svart eller blå – och det går att lägga till dragkrok. Det är allt. Att prenumerera på en Lynk & Co 01 kostar 5 500 kronor per månad inklusive allt, utom bränsle och utgifter för parkering. Uppsägningstiden är en månad. Och visst, det går att köpa bilen också, då kostar den 440 000 kronor. Men frågan är varför man ska göra det?

Kör du 1 500 mil per år blir kostnaden 44 kronor per mil, plus bränslet. Och det är få nya bilar som kan mäta sig med den kostnaden de första tre åren. Dessutom går bilen att hyra ut i andra hand till medlemmar i den klubb som Lynk har – när du inte själv behöver den.

Lynk & Co är långt ifrån ensamma med att erbjuda månadshyra men de har verkligen renodlat sin mycket enkla köp- och hyr-funktion på hemsidan. Det kommer också att komma erbjudanden om att hyra begagnade Lynkar och då kanske vi kan se ännu bättre priser.

ID.4 rullar tyst och mjukt på asfalten, men det gör Lynk & Co 01 också. Foto: Patrik Lindgren

Kan då en hyrd Lynk tävla med att köpt och ägd bil? Vi låter Lynk gå en match mot Volkswagens succésäljande elbil ID.4.

Man behöver inte fundera särskilt länge för att komma fram till att ID.4 är ett av de absolut tryggaste elbilsköpen man kan göra. Som en av förra årets mest sålda bilar alla kategorier kan ID.4 sägas vara en av Sveriges mest populära bilar. Det avspeglas inte minst på begagnatmarknaden.

Som ID.4-ägare behöver man alltså knappast oroa sig för värdeminskningen. Med andrahandsvärdet tryggat är kalkylen lätt att räkna hem, och visst är det väl en härlig känsla att äga sin egen bil?

Att du får göra vad du vill med den, skruva på vilka extraljus du vill, byta till just de däck du vill ha och kanske till och med unna karossen en och annan lackbehandling bara för att det är just din bil.

I duellen mellan den hyrda Lynk 01 och den ägda ID.4 är det några saker som står ut. Den påtagliga fördelen med laddhybriden är den långa räckvidden på bensin. Med en verklig förbrukning på 0,72 liter milen – efter att elen i batteriet är slut – har Lynk 01 en total räckvidd på nästan 65 mil.

För ID.4 ser det dystrare ut. Den angivna räckvidden på 48,8 mil är så pass bra att den är uppe och nosar på vissa bensinbilar, men så långt kommer man förstås aldrig i verkligheten. Räkna snarare med omkring 35 mil på en laddning.

Bild 1 av 2 Att Lynk 01 delar DNA och teknik med Volvo XC40 är svårt att se. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 ID.4 är mer avskalad än Lynk 01 invändigt. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Apropå laddning – Lynk 01 kan bara laddas med 3,6 kilowatt, vilket är i sämsta laget för en laddhybrid. ID.4 har å sin sida fullt godkänd laddprestanda. Vid hemmaladdning är det 11 kilowatt som gäller och den maximala snabbladdningseffekten kommer inom kort att höjas från 125 till 135 kilowatt genom en trådlös uppdatering av mjukvaran.

Lynk 01 är en så bra bil att den har vunnit flera av våra tester. Lynk utsågs till vinnare i ett ladd­hybridtest, gjort i kylan i december 2021 – över konkurrenterna Hyundai Tucson, Ford Kuga och MG EHS – och det trots att den saknar fyrhjulsdrift. Framför allt fungerar den som laddhybrid även på vinterhalvåret. När vi trycker på EV-knappen så går den på el och värmer kupén med el. Precis så ska det vara.

Men det här har alltså varit i konkurrens med andra laddhybrider. Mot en helt eldriven bil som Volkswagen ID.4 är motståndet ett annat.

Under de första dryga sex milen är Lynk & Co 01 lika härligt tyst och bekväm som ID.4, men plötsligt tar elen slut, den trecylindriga bensinmotorn måste ta över och då är det inte lika roligt längre. Bullret, vibrationerna och inte minst avgaserna från bensinmotorn känns otidsenliga. Inte minst i en bil som vill vara så modern som Lynk 01.

Designmässigt sticker Lynk 01 ut och den är mer iögonfallande än syskonet Volvo XC40 med sin tydliga Porscheflirt i fronten. Inredningen känns mer påkostad än i Volvon, och Lynk har fina köregenskaper.

Trots att de till yttermåtten sett är ungefär lika stora är ID.4 den avgjort rymligaste av de två. I mätningen av utrymmet i bagaget vinner ID.4 lätt med 543 liter – och 1 575 liter med fällt baksäte. I Lynk är bagaget på 466 liter, och när stolarna där bak är nedfällda har man 1 213 liter att använda sig av.

Bild 1 av 2 Bara tvådelat baksäte och ingen genomlastningslucka i Lynk 01. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 2 Med bagageutrymmet fullastat blir det kämpigt att få ut laddkabeln under luckan i ID.4. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Men antalet liter berättar inte allt. ID.4 har framför allt ett rymligare baksäte och upplevs betydligt luftigare i framstolarna. Den öppna mittkonsolen gör mycket.

Synd bara att Volkswagen inte har fått till något extra förvaringsutrymme där fram, under fronthuven. Men det har förstås inte Lynk 01 heller.

Vinnaren är i duellen blir ändå Lynk 01. Användbarheten och det flexibla ägandet är argument som är svåra att fäkta bort. Att hyra en Lynk är bättre än att köpa och ska du hyra är Lynk & Co bättre än de flesta.

Lynk 01 plockar många poäng på sin långreseförmåga och bekvämlighet. Den kommer betydligt längre utan stopp och när fler mil behöver fyllas på tar det inte mer än några minuter. Den hyrda laddhybriden är i dagsläget ett smidigare sätt att inneha en bil.

Lynk & Co 01 Laddhybrid Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 27 g/km (WLTP). Förbrukning blandad körning: 0,12 l/mil (WLTP). Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Prenumeration: 440 000/5 143/5 500 kronor. Inköpsbonus: 22 263 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 4 år, rostgaranti 12 år, vagnskada: 3 år, lackgaranti 4 år, batteri 8 år/12 000 mil. Ägandekostnad vid prenumeration (2 000 mil/år): 41,34 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: Bensin 180 hk. El 82 hk. Totalt 261 hk, 425 Nm. Batterikapacitet: 17,6 kWh (14,1 kWh netto). Max laddeffekt: 3,6 kW. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 7-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,0 sekunder. Toppfart: 210 km/tim. Digitalt Pekskärm: 12,7 tum. App: Lynk & Co. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 454/186/169 centimeter. Bagagevolym: 466–1 213 liter. Tjänstevikt: 1 954 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 800 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 5 Miljö 4 Komfort 4 Ekonomi 4 Totalbetyg: 21 av 25 Plus Lång räckvidd på el för att vara en laddhybrid. Bra elvärme i kupén, klarar minusgrader. Fin komfort. Minus Långsam laddning. Mindre bagageutrymme än ID.4. Säljs bara på internet. Visa mer

Volkswagen ID.4 Pro Performance Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 0 g/km (WLTP). Förbrukning blandad körning: 1,85 kW/mil (WLTP). Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 524 900/4 634/4 895 kronor. Inköpsbonus: 70 000 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, rostgaranti 12 år, vagnskada: 3 år, lackgaranti 3 år, batteri 8 år/16 000 mil. Ägandekostnad vid köp (2 000 mil/år): 46,94 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: El 204 hk, 310 Nm. Batterikapacitet: 82 kWh (77 kWh netto). Max laddeffekt: 125 kW (hemma 11 kWh). Drivning: Bakhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 8,5 sekunder. Toppfart: 160 km/tim. Digitalt Pekskärm: 12 tum. App: We Connect ID. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 458/185/164 centimeter. Bagagevolym: 543–1 575 liter. Tjänstevikt: 2 176 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 000 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 5 Miljö 5 Komfort 3 Ekonomi 3 Totalbetyg: 19 av 25 Plus Slösande utrymmen. Lättkörd. Låg driftskostnad. Minus Begränsad räckvidd. Dyr att köpa. Svår instrumentering. Visa mer

Läs mer: Fler artiklar om elbilar

Läs mer: Fler biltester