Hyundai Ioniq 5 en flexibel snabbladdare

Redan när Hyundai och Kia började prata om sin nya elbilsplattform E-GMP lät det spännande. Framför allt elsystemet för snabbladdning på 800 volt som vi tidigare bara sett hos tillverkare som Audi och Porsche. Snabbladdning kan liknas vid sondmatning, det går inte att trycka i för mycket för snabbt – då blir batteriet varmt. Med ett 800-voltsystem minskar det problemet och laddtiderna kan nästan halveras.

Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5 är först ut med tekniken. Den sist nämnda tar jag plats i nu och bilen jag kör har solceller på taket, ett tillbehör för 19 900 kronor. De ska enligt Hyundai bidra med effekt för cirka 250 mil på ett år – om du bor här i soliga Valencia vill säga.

En annan nyhet är möjligheten att ansluta elektriska apparater till bilens batteri. Tekniken kallas V2L, vehicle to load. Du kan koppla på elgrillen, belysningen till tältet eller ladda elcykeln via kontakter på bilens utsida eller under baksätet.

Ioniq 5 finns som bak- och fyrhjulsdriven och med två batteri- storlekar – 58 och 72,6 kilowattimmar. Vi kör den mest utrustade bilen med både stort batteri och fyrhjulsdrift.

Bagageutrymmet rymmer från 531 liter i det relativt raka utrymmet.

På bild kan Ioniq 5 uppfattas som stor men i verkligheten känns den mindre. Måtten är nästan identiska med konkurrenten Skoda Enyaq som har ett listpris som startar på 479 800 kronor att jämföra med 469 900 kronor för Ioniq 5.

Ioniq 5 är aningen stötig och styrningen håller inte heller toppklass. Den är både trög och inte riktigt linjär. Det beror delvis på filkörningsassistenten som hela tiden finns där för att vilja få bilen att gå rakt fram.

Jag sitter väldigt bra i förarstolen som går att reglera mycket i höjdled och längsled. Körningen blir avslappnad och bekväm. Interiören är öppen med ljusa färger och enkla material. Den stora liggande bildskärmen framför ratten fortsätter till höger och är ljus med fin skärpa och upplösning. Delar av bildskärmen förvandlas till en backspegel när jag blinkar för att svänga. Det ger väldigt bra sikt i det som förr var en död vinkel, även om bilen också har vanliga ytterbackspeglar.

Energiåtervinningen regleras via paddlar på ratten. Det går att köra utan att använda bromspedalen. Systemet fungerar riktigt bra.

Batteripaketet är placerat i golvet vilket ger fina innerutrymmen och nya möjligheter. Mittkonsolen kan flyttas framåt närmare instrumentbrädan och bakåt närmare baksätet. Framstolarnas ryggar kan fällas 90 grader och baksätet kan justeras i längsled. Jag ber min guide som är dryga två meter lång att sitta bakom mina 189 centimeter i framsätet vilket inte är några problem.

Inredningen ska vara mer av ett vardagsrum än tidigare.

På uppsamlingsplatsen är det tomt vid snabbladdningsstationen. Bra, då jag vill ta en bild när bilen laddas snabbare än något annat vi sett hittills: cirka tio mils körning på fem minuter. Att ladda 80 procent av batteriets kapacitet ska ta 18 minuter. Förbrukningen under min lugna körning har varit 1,7-1,8 kilowattimmar per mil. Maximal effekt vid snabbladdning är 220 kilowatt – bland de bästa på marknaden, de flesta kan bara ladda upp mot 100 kilowatt.

När det gäller uppdatering av bilens funktioner via nätet (OTA) som bland annat Tesla, Volkswagen och Volvo har, ligger dock provbilen efter. Här kan endast kartor och informationssystem uppdateras.

Tio mils körning ska kunna laddas på fem minuter.

Ioniq 5 72,6 AWD Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Förbrukning vid blandad körning: El 1,9 kWh/mil. Räckvidd el: 43 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 614 900 (kampanjpris 574 900)/3 903/4 895 kronor. Inköpsbonus: 70 000 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 5 år, batteri 8 år eller 16 000 mil. Teknik Elmotor: 305 hk, 605 Nm. Batterikapacitet: 72,6 kWh netto. Max snabbladdning: 220 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 5,2 sekunder. Toppfart: 185 km/tim. Digitalt Pekskärm: Storlek 12 tum, dubbla skärmar. App: Ja, Hyundai Bluelink. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/ja. OTA (nätuppdatering): Ja, multimedia och kartor. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 464/189/160 centimeter. Bagagevolym: 531–1 591 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2 100 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 600 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 5 Miljö 5 Komfort 4 Ekonomi 4 Totalbetyg = 21 av 25 Plus Bra laddnings­kapacitet. Fin och flexibel interiör. Möjlighet att ladda prylar. Minus Trög styrning. Litet bagage­utrymme. Hög energiförbrukning. Visa mer

