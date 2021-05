Hyundai Kona tuffar till sig – men bara utvändigt

Hyundai 1,6 GDI Hybrid

Miljö

Koldioxidutsläpp:

112 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: 0,49 l/mil vid blandad körning.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 249.900/2.938/2.995 kronor.

Inköpsbonus: Nej.

Årlig fordonsskatt: 2.714 kronor per år under de tre första åren, därefter 382 kronor per år.

Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, assistans 1 år, batteri 8 år.

Teknik

Motor: Bensin 105 hk, 147 Nm. El 45 hk. Total effekt 141 hk.

Batterikapacitet: 1,56 kWh.

Drivning: Framhjulsdrift

Växellåda: 6-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 11 sekunder.

Toppfart: 161 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: 8 eller 10,25 tum.

App: Bluelink.

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 420/180/156 centimeter.

Bagagevolym: 375–1 156 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1 376 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1 300 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper 3

Säkerhet 4

Miljö 3

Komfort 3

Ekonomi 3

Totalbetyg = 16 av 25

Plus

Växellåda.

Logisk förarmiljö.

Förarstol.

Minus

Vägbuller.

Trångt baksäte.

Gårdagens hybridteknik.